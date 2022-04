Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un nuovo teaser mostra spettacolari scontri

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà a maggio nelle sale e un nuovo teaser regala delle scene inedite.

Nel video l'Antico ricorda che questo universo è solo uno del numero infinito esistente. Il montaggio dà spazio anche a Scarlet Witch, a uno spettacolare scontro con Mordo e a brevi scene che suggeriscono l'entrata in scena delle versioni alternative dei protagonisti.

L'ambizioso sequel diretto dall'icona del regista horror Sam Raimi uscirà nelle sale italiane il 4 maggio dopo la prima mondiale di Los Angeles. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, che torna nei panni del supereroe Marvel Stephen Strange, insieme a Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.