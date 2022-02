Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Captain Carter e gli zombie nel nuovo poster

A maggio arriverà nelle sale Doctor Strange nel Multiverso della Follia e il nuovo poster diffuso dalla Marvel conferma la presenza di Captain Carter e degli zombie nella storia.

Nell'angolo inferiore destro dell'immagine si vede infatti lo scudo dell'eroina, come mostrato nella serie animata What If...? e qualche dettaglio degli zombie.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un nuovo poster del film

Il poster inedito del film diretto da Sam Raimi, inoltre, anticipa le varianti dei protagonisti che verranno proposti nel lungometraggio. I primi trailer hanno infatti confermato che Steven Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, sarà proposto in varie versioni.

Il filmato promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia diffuso durante il Super Bowl, inoltre, sembra accennare a un possibile ritorno di Charles Xavier e alla presenza di una Captain Marvel non interpretata da Brie Larson, o con un look completamente diverso.

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e dell'ultimo film di Spider-Man, è un'emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.