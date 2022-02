Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Strange e Wong incontrano America Chavez (FOTO)

Primo sguardo ad America Chavez, immortalata di spalle mentre discute con Stephen Strange e Wong in una foto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch e Benedict wwong a confronto con la giovane Xochitl Gomez

Una foto esclusiva di Doctor Strange nel Multiverso della Follia diffusa da Empire mostra l'incontro tra il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e Wong (Benedict Wong) con America Chavez, sarà interpretata da Xochitl Gomez.

Il trailer italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia svelato da Marvel poche ore fa contiene un mucchio di sorprese, molteplici varianti di personaggi ben noti, mostri con tentacoli e battaglie fantastiche. Il film vedrà inoltre il debutto nell'MCu del personaggio di America Chavez che nella foto sembra impegnata a intrattenere un'importante conversazione con Doctor Strange e Wong.

Come dichiara Benedict Cumberbatch a Empire: "Una volta che Sam Raimi è stato scelto, si trattava sempre di renderlo un film di Sam Raimi. Vi farà impazzire".

Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch ammette gli errori di Doctor Strange

Cumberbatch è reduce dal successo stellare di Spider-Man: No Way Home, che continua a mietere incassi record. "Credo che quando Kevin Feige ha detto, 'Conosceremo il futuro del cinema o dell'esperienza cinematografica dopo questo film' ho pensato 'Okay, abbiamo bevuto un po' troppa Kool-Aid qui'.La mia ignoranza è stata smascherata" ammette Cumberbatch di fronte al successo globale del cinecomic.

L'uscita italiana di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è fissata per il 4 maggio.