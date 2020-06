Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Chiwetel Ejiofor è entusiasta

L'attore Chiwetel Ejiofor ha parlato dell'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che verrà diretto da Sam Raimi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stato affidato al regista Sam Raimi e Chiwetel Ejiofor è entusiasta per il sequel che riporterà sul grande schermo l'eroe interpretato da Benedict Cumberbatch.

Nel Marvel Cinematic Universe l'attore ha il ruolo di Karl Mordo, il cui destino dovrebbe essere rivelato.

Nella scena inserita sui titoli di coda di Doctor Strange, il personaggio di Karl Mordo, affidato a Chiwetel Ejiofor sembrava diventare un villain, anticipando quindi una rivalità presente nei fumetti e che dovrebbe essere al centro del secondo capitolo della storia.

Mordo non è apparso in Avengers: Infinity War e nemmeno in Endgame, che hanno mostrato lo scontro degli eroi con Thanos. Ejiofor ha dichiarato: "Tutto verrà rivelato".

L'attore ha quindi parlato della sostituzione alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che è passato dalla guida di Scott Derrickson alle mani di Sam Raimi: "Sta venendo a bordo. Sono davvero, davvero eccitato. Ovviamente attualmente tutto è interrotto perché il mondo intero è alle prese con la pandemia, ma speriamo di poter tornare al lavoro e proseguirlo abbastanza presto, quindi sono davvero entusiasta".