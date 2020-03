Doctor Strange in the Multiverse of Madness: primo ciak in Norvegia a maggio

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of the Madness stanno per iniziare in Norvegia in primavera, poi la crew si sposterà in Inghilterra e New York.

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness stanno per iniziare in Norvegia in primavera. Secondo quanto riferito da Hnentertainment una prima parte del film verrà girata nel paese scandinavo, ormai sempre più richiesto, dopo che nei mesi scorsi sono arrivate produzioni di grosso calibro come Black Widow e No Time to Die. In seguito la crew si sposterà nei Longross Studios nel Serrey in Inghilterra e a New York. Nonostante la crisi per il Coronavirus, per il momento il programma verrà rispettato, diversamente da quanto successo a progetti analoghi come Mission: Impossible, al momento bloccato in Italia sino a nuovo ordine.

Il primo ciak di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è confermato per maggio; la Marvel spera infatti che entro questa data non solo l'emergenza sanitaria sia finita o quanto meno contenuta, ma si sia anche trovato un nuovo regista che possa portare a termine il lavoro nei tempi previsti. Poche settimane fa la persona scelta a dirigerlo, Scott Derrickson, ha abbandonato il progetto per una serie di contrasti in fase di preparazione, pur mantenendo un ruolo da produttore. In un comunicato della Casa delle Idee si legge infatti che: "I Marvel Studios e Scott Derrickson si sono amichevolmente separati da Doctor Strange in the Multiverse of Madness a causa di differenze creative. Siamo grati a Scott per il suo contributo all'MCU". Derrickson ha confermato il divorzio consensuale rimarcando: "Sono grato per la collaborazione e continuerò a lavorare insieme a loro come executive producer", ha affermato.

Come Doctor Strange cambia per sempre l'Universo Cinematografico Marvel

Voci non confermate hanno parlato di Sam Raimi come possibile sostituto, innescando ovviamente un ampio dibattito sui social. Per il resto la tabella di marcia dello studios non pare subire grossi intoppi: Black Widow uscirà per maggio, mentre ad agosto ci sarà l'arrivo su Disney + di The Falcon and The Winter Soldier, poi con l'autunno ecco The Eternals e WandaVision e si scavalcherà al 2021 per Loki e Spider-Man 3.