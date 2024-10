Doctor Strange 3: Sam Raimi in trattative per dirigere il trequel

Il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi, sarebbe in trattative per tornare a dirigere il trequel dei Marvel Studios.

Si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un terzo film su Doctor Strange da un po' di tempo, e sembra che il progetto abbia ora trovato un regista.

Nell'ultima edizione della sua newsletter, Jeff Sneider riporta che il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi, ha "quasi chiuso un accordo" per tornare a dirigere il trequel. Nel Multiverso della Follia è stato accolto da recensioni piuttosto buone (73% su Rotten Tomatoes) e, sebbene si sia rivelato un po' divisivo tra i fan del MCU, ha incassato oltre 950 milioni di dollari in tutto il mondo, il che significa che un terzo film è sempre stato molto probabile.

Scarlet Witch è morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, c'è la conferma della Marvel

Sam Raimi alla regia del terzo capitolo?

Rapporti precedenti hanno affermato che Kevin Feige era ansioso di lavorare di nuovo con Raimi, e si diceva che il regista di La casa fosse la prima scelta dello studio per dirigere Avengers: Secret Wars.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un nuovo poster del film

I dettagli sulla trama di Doctor Strange 3 sono ancora un mistero, ma la Clea di Charlize Theron è apparsa alla fine dell'ultimo film, rendendo molto probabile il suo ritorno. Si dice che il terzo capitolo adatterà la trama di "Time Runs Out" dei fumetti, il che avrebbe senso visti gli eventi dell'ultimo film.

In un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, a Benedict Cumberbatch è stato chiesto se fosse possibile un suo ritorno nei panni dell'ex Stregone Supremo. "Lo spero. Mi piacerebbe farne un altro. Doctor Strange è un personaggio così complesso e mi sembra che ci sia ancora molto da esplorare con lui. È un personaggio così brillante e mi sto ancora divertendo un mondo a interpretarlo".

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios, il MCU sblocca il Multiverso e ne spinge i confini più in là che mai. Viaggia verso l'ignoto con il Dottor Strange che, con l'aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraversa le realtà alternative del Multiverso, sconvolgenti e pericolose, per affrontare un nuovo misterioso avversario.