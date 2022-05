Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen vuole una pausa prima di un film su Scarlet Witch

A pochi giorni dall'uscita italiana di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, come riportato da Comic Book, Elizabeth Olsen ha dichiarato di volere una pausa prima di girare un eventuale film su Scarlet Witch.

Elizabeth Olsen è stata una delle attrici più impiegate nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Questo è il motivo per cui la protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha dichiarato di volere una pausa prima dell'eventuale ingresso in produzione di un film su Scarlet Witch. Recentemente, Elizabeth Olsen ha detto: "Non so, se hanno una buona storia da raccontare, io ci sarò. Prima, però, ho bisogno di una piccola pausa".

Sam Raimi ha commentato il ruolo interpretato dall'attrice nel suo Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ha dichiarato di non vedere l'ora che i fan si rendano conto dello scontro tra due personaggi straordinari. Il regista ha raccontato: "Wow. Questa è una domanda che faccio ai bambini al parco giochi dalla terza elementare. Chi è più forte, questo personaggio o quel personaggio? Beh, penso che la magia di Wanda, dalla tradizione Marvel, sia più potente di quella di quasi tutti gli altri personaggi di questo film, ma Doctor Strange ha la conoscenza delle arti mistiche che Wanda non ha, e ha l'aiuto di Kamar-Taj. Se dovessi mettere le loro diverse versioni alterate una contro l'altra... Beh, potrebbe esserci un Doctor Strange là fuori che è più potente della nostra Wanda. O potrebbe esserci una Wanda là fuori che è più potente della nostra Wanda terrestre. Quindi, a causa di queste versioni alterate, è tutto un miscuglio di possibilità".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà distribuito nei cinema italiani il prossimo 4 maggio.