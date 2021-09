Doctor Strange 2, per Benedict Cumberbatch "sarà più grandioso di Spider-Man: No Way Home"

Benedict Cumberbatch promette ai fan che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà ancor più grandioso di Spider-Man: No Way Home.

Benedict Cumberbatch ha smentito le dichiarazioni del collega Tom Holland, che ha definito Spider-Man: No Way Home "il più ambizioso film di supereroi mai fatto", anticipando che Doctor Strange 2 sarà ancor più folle e grandioso.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tornerà a occuparsi del Multiverso Marvel anticipato in WandaVision e che - quanto sappiamo finora - avrà un ruolo centrale in Spider-Man: No Way Home. Benedict Cumberbatch ha, giocosamente anticipato in un'intervista a Variety che Doctor Strange 2 potrebbe perfino essere più ambizioso e folle di Spider-Man: No Way Home.

Cumberbatch ha definito il film "audace e brillante", elogiando il lavoro del regista Sam Raimi, e ha ammesso di non aver ancora visto il montaggio finale di No Way Home, ma avendo lavorato al film, deve avere un'idea chiara di ciò che accadrà.

Dopo aver sentito l'affermazione di Tom Holland secondo cui Spider-Man: No Way Home è "il film di supereroi standalone più ambizioso mai realizzato", il divo inglese ha commentato scherzosamente: "Fino a quando non uscirà Doctor Strange 2"_.

Spider-Man: No Way Home, analisi del teaser: stranezze multiversali

Solo pochi giorni fa, l'interprete di Scarlet Witch Elizabeth Olsen ha festeggiato la fine delle riprese di Doctor Strange 2 con una foto su Instagram.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe arrivare nei cinema il 25 marzo 2022.