Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen festeggia la fine delle riprese (FOTO)

Elizabeth Olsen è la protagonista delle foto condivisa sui social per festeggiare la fine delle riprese di Doctor Strange 2, il film Marvel che segnerà il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni dello stregone supremo e dell'attrice americana in quello di Scarlet Witch.

Elizabeth Olsen sta vivendo un grande anno con la Marvel, avendo recitato da protagonista assoluta nella serie WandaVision di Disney+, nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, che le è valso anche una nomination agli Emmy come attrice protagonista in una serie limitata. Oggi, l'hairstylist Karen Bartek ha condiviso una foto per celebrare il completamento della produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nello scatto possiamo vedere anche una Olsen più sorridente che mai. In precedenza, Bartek ha lavorato in WandaVision, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Ant-Man and the Wasp e Avengers: Infinity War.

Recentemente, Olsen ha affrontato un Q&A virtuale con la New York Film Academy ed ha parlato del sequel di Doctor Strange. Durante la chat, ha rivelato com'è stato passare da WandaVision a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. "Il regista, Sam Raimi, è adorabile ed ho avuto modo di imparare molto da lui. È stato strano passare da WandaVision e portare questo personaggio in un film diverso che sembrava più basato sui film Marvel. Mi sentivo come se stessi indossando vecchie scarpe", ha dichiarato l'attrice. Durante la conversazione, ha anche anticipato che Doctor Strange 2 sarà il film più spaventoso dell'MCU. "Sam Raimi sta cercando di creare il film Marvel più spaventoso. Il suo obiettivo era quello di mettere tutto se stesso nel film, ma penso che sia diventato sicuramente qualcosa di più oscuro"

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia dovrebbe arrivare nei cinema il 25 marzo 2022. Nel frattempo, la Marvel ha rilasciato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e si prepara a far uscire Eternals (dal 5 novembre), Hawkeye (dal 24 novembre) e Spider-Man: No Way Home, nelle sale dal 17 dicembre.