Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch: "Le riprese inizierano a metà ottobre o a novembre"

Le riprese del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra stiano per iniziare: Benedict Cumberbatch ha infatti aggiornato i fan sulla situazione dell'atteso progetto Marvel.

L'attore ha parlato a Watch Time India del suo ritorno nel mondo dei fumetti in vista del debutto del sequel che dovrebbe uscire nelle sale americane il 25 marzo 2022.

Benedict Cumberbatch ha raccontato: "Sono impegnato nella pre-produzione del secondo film di Doctor Strange, ed è qualcosa di davvero entusiasmante. Inizieremo a girare alla fine di ottobre o all'inizio di novembre".

La star britannica ha proseguito raccontando: "Quando si ottiene un ruolo come quello di Doctor Strange è una gioia perché gli elementi della spiritualità e del lavoro si uniscono. Si tratta di quell'intero movimento di cui hanno parlato Steve Ditko e Stan Lee grazie alla fusione tra i pensieri della cultura orientale e quella occidentale. Quindi è una parte del mio lavoro quotidiano".

Benedict Cumberbatch ha condiviso un dettaglio della sua vita: "Ho un caro amico - un monaco tibetano che è stato spesso presente sul set - con cui ho meditato quando stavamo girando in Nepal a poca distanza di tempo da quel tragico terremoto. Con il film abbiamo cercato di far funzionare l'infrastruttura in modo da dimostrare che si può lavorare in Nepal e che possono averci sul set. Inoltre è importante per noi come comunità poter lavorare a un film che si basa sulla comprensione che va oltre il campo scientifico, per provare e portarci in uno spazio maggiormente spirituale".

L'interprete del supereroe Marvel ha ricordato quanto sia stato fantastico girare a Kathmandu, vedere il tempio Pashupatinath e muoversi tra le strade del Nepal: "Penso fosse una dichiarazione sociale importante e un modo reale per perfezionare il nostro lavoro, ma andremo anche oltre".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Sam Raimi e nel cast ci saranno anche Chiwetel Ejiofor ed Elizabeth Olsen.