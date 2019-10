Doctor Sleep: la durata ufficiale del film, sequel di Shining

Doctor Sleep avrà una durata di 152 minuti, confermata dal sito ufficiale di AMC. Il film uscirà in Italia il 31 ottebre e vede protagonista Ewan Mc Gregor, in quello che sarà il sequel di Shining, ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King.

Il sito web ufficiale di AMC ha confermato la durata di Doctor Sleep che si rivela molto più lungo del suo predecessore Shining, la cui durata era di sole 2 ore e 26 minuti. L'adattamento del regista Mike Flanagan, che darà seguito al cult del 1980, arriverà nelle sale il 31 ottobre e avrà una durata notevolmente lunga.

Doctor Sleep sembra, quindi, seguire il trend che i film horror stanno seguendo quest'anno a livello di durata, come Midsommar con i suoi 147 minuti e It: Capitolo Due che ha intrattenuto il pubblico per ben 169 minuti.

I fan di Stephen King hanno atteso per 40 anni questo momento e ora, grazie al lavoro che Mike Flanagan ha fatto nell'adattare il suo romanzo, potranno vedere Doctor Sleep sul grande schermo, che non sarà semplicemente un sequel ma un tentativo di riunificare l'universo letterario di King con le divergenze avute con l'opera di Stanley Kubrik. Siamo curiosi di vedere cosa ne verrà fuori.

La storia di Doctor Sleep sarà incentrata su Danny Torrance, 40 anni dopo la sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza". Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose the Hat e i suoi seguaci, i membri del 'True Knot', che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un'improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose the Hat. L'innocenza di Abra e l'intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d'ora - affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

Nel cast insieme a Ewan McGregor ci saranno anche Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.