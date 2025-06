Doctor Odyssey, tre membri della troupe denunciano Disney per molestie sessuali sul set

Non si fermano le denunce per molestie sessuali sui set di Hollywood e l'ultimo caso ha interessato la serie con Joshua Jackson

Tre ex-membri della troupe di Doctor Odyssey hanno fatto causa alla 20th Television e alla società madre Disney per presunte molestie sessuali e ritorsioni sul set del medical drama.

Caroline Mack, Alicia Haverland e Ava Steinbrenner, in una causa depositata venerdì presso la Corte Superiore di Los Angeles, affermano di essere state bersaglio di una "campagna incontrollata di molestie sessuali", durante la quale il loro supervisore le ha bombardate con commenti sessuali e palpeggi indesiderati. Le due donne affermano di essere state licenziate dopo aver denunciato la presunta cattiva condotta alla direzione.

Le querelanti erano alle dipendenze dell'assistente del direttore di scena Tyler Patton, il cui supervisore era la moglie Tammie Patton. Tyler Patton era stato precedentemente coinvolto in una causa da parte di un ex-dipendente della Universal Network Television, che aveva avanzato accuse di molestie sessuali e ritorsioni sul set di Dr House. In quella denuncia, il dipendente Carl Jones aveva affermato che Patton gli aveva palpeggiato i genitali e invitato donne di vari reparti di produzione a praticare attività sessuale.

Cosa è successo sul set di Doctor Odyssey?

Dr. Odyssey: Joshua Jackson, Sean Teale, Phillipa Soo in una foto

L'azione legale descrive una cultura sul set di Doctor Odyssey in cui Tyler Patton, che non è nominato come imputato nella denuncia, e i suoi colleghi maschi commentavano ripetutamente le loro preferenze sessuali, con l'intenzione di vedere le donne nella loro orbita reagire in modo scomodo ai commenti.

Dr. Odyssey: Joshua Jackson in un'immagine

In un episodio, Tyler Patton si sarebbe riferito a una delle ex-membri della troupe chiamandola "mumbles" e dicendole di "ingoiare lo sperma prima di parlare". Un altro episodio lo ha visto chiedere ad alta voce agli altri dipendenti perché "nessuno l'aveva ancora spezzata", si legge nella causa. A dichiarazioni benevole rispondeva regolarmente con "that's what she said", una battuta a sfondo sessuale presa da The Office.

La denuncia sostiene che Tyler Patton inviava regolarmente ad altri materiale pornografico, palpava il sedere delle donne della troupe, metteva loro il braccio intorno al collo e si concedeva abbracci prolungati. Doctor Odyssey di 20th e Ryan Murphy Television, con Joshua Jackson nel ruolo di un medico di una nave da crociera, è in un limbo produttivo in quanto l'unica serie ABC attualmente in attesa di notizie sul suo futuro.