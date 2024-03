Joshua Jackson star della nuova serie di Ryan Murphy, Dr. Odyssey

La ABC ha confermato l'ordine per Dr. Odyssey, serie drammatica con Joshua Jackson diretta da Ryan Murphy, come ha confermato Variety.

I dettagli esatti della trama sono tenuti nascosti, ma secondo le fonti si tratterebbe di una serie medica procedurale. Pare che l'ambientazione sarà una nave da crociera, Joshua Jackson interpreterà il ​​personaggio del titolo, un medico il cui fascino lo aiuta a ottenere ciò che vuole. Lo show dovrebbe approdare su ABC nella stagione 2024-2025. Murphy sta scrivendo la serie insieme a Jon Robin Baitz e Joe Baken. Tutti e tre fungono anche da produttori esecutivi, così come lo stesso Joshua Jackson. Murphy è produttore esecutivo tramite Ryan Murphy Television.

Dr. Odyssey è scritto e prodotto da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken. Gli ultimi due hanno collaborato con il prolifico creatore, scrittore e regista su vari progetti tra cui American Horror Stories e Feud: Capote Vs. The Swans; il duo sta anche lavorando alla preannunciata serie horror per FX, Grotesquerie.

Di recente Joshua Jackson ha recitato nel reboot seriale Paramount+ di Attrazione Fatale e ha anche interpretato la prima stagione della serie Peacock Dr. Death. Gli altri suoi crediti televisivi includono Fringe, The Affair e il cult teen Dawson's Creek. Prossiammente lo vedremo nel cast del nuovo film su Karate Kid.