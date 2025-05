Doc, il remake americano torna stasera su Rai 1 con la seconda puntata: un inizio difficile per Amy

Dopo il buon esordio della scorsa settimana, con 2,6 milioni di spettatori, Doc, il remake americano del medical drama con Luca Argenteto, torna in TV stasera su Rai 1, al termine di Affari Tuoi, con la seconda puntata.

Accolto con curiosità dal pubblico italiano, Doc (qui la nostra recensione) è visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili i primi due episodi on demand.

Doc: cosa succederà nella seconda puntata

Doc: una scena tratta dalla serie

Nel primo episodio in onda stasera, Il primo giorno, Amy può finalmente tornare a lavorare in ospedale dopo il terribile incidente che ha cancellato dalla sua memoria gli ultimi 8 anni di vita.

Le cose però sono molto diverse da quanto accadeva prima del fatto che le ha sconvolto la vita: ora la dottoressa Larsen può solo affiancare i colleghi, senza poter prendere decisioni.

In corsia nessuno ormai si fida di lei, il dottor Richard ha addirittura messo in guardia tutti gli altri: meglio non lasciarsi influenzare da quello che Amy dice e dalla sua presenza.

Le cose cambiano però quando in ospedale arriva un paziente molto particolare per Jake e Sonya: un uomo anziano è disposto ad accettare il rischio di un intervento molto delicato solo per la speranza di poter rimanere qualche anno in più accanto a sua moglie. L'amore tra i due è fonte di profonde riflessioni per Amy, decisa a rimettere insieme i pezzi mancanti della sua vita.

Il secondo episodio, Un piccolo passo, ci porta nel passato di Amy Larsen. Per ricostruire i ricordi che sembrano ormai perduti, chiede aiuto all'ex marito Michael, ma lui si rifiuta di riaprire un ferita che fa ancora molto male: la morte del figlio Danny. Per fortuna non tutto sembra davvero perduto: grazie alla "nuova sè", Amy riesce a fare un passo avanti nel rapporto con la figlia Kate, che sembrava compromesso per sempre.

In ospedale intanto arriva una paziente che sembra affetta da una forma precoce di Alzheimer. Il dottor Jake brancole nel buio, ma per fortuna al suo fianco c'è Amy, che grazie al suo intuito riesce a comprendere prima degli altri la causa dei sintomi della paziente.