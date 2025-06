Doc su Rai 1, le anticipazioni del 10 giugno: nuovi casi per Amy, un bacio complica tutto

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.30 su Rai 1 con un nuovo appuntamento di Doc-Usa 2025, la versione americana della serie con Luca Argentero.

Mentre la dottoressa Amy riprende in mano la sua vita professionale e privata, arrivano nuovi pazienti al Westside Hospital di Minneapolis.

Scopriamo cosa succederà negli episodi in onda questa sera.

Anticipazioni episodi 10 giugno: nuovi casi per Amy

Doc: il cast in una scena

Due gli episodi in onda stasera, rispettivamente il 7 e l'8 della stagione.

Nel primo episodio vedremo Richard completamente assorbito dai problemi familiari. Gli attacchi del figlio infatti, che soffre di problemi mentali, sono diventati sempre più difficili da gestire. Vista la situazione, Victoria, la mamma, vorrebbe allontanare il ragazzo da casa per potergli garantire le cure di cui ha bisogno.

Nel frattempo, la dottoressa Maitra si sta occupando di Ravi, un paziente che lamenta stanchezza e dolori vari; Amy si accorge presto che i dolori di Ravi nascondono qualcosa di più profondo.

Un bacio complica tutto

Doc: una sequenza della serie

Nel secondo episodio, Michael vede Amy e Jake baciarsi. Infuriato, convoca Jake nel suo ufficio accusandolo di un comportamento non professionale; un comportamento che potrebbe avere conseguenze da parte dell'amministrazione.

A questo punto, Amy decide di affrontare Michael e mettere le cose in chiaro.

Nel frattempo, la dottoressa aspetta il risultato degli esami di riabilitazione alla professione medica e affianca Richard con la sua paziente: una giovane donna affetta da demenza frontotemporale.

Doc Usa: la serie

Molly Parker, già vista in House of Cards e Lost in Space, interpreta la dottoressa Amy Larsen: primario di Medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis, in seguito a un incidente stradale perde la memoria e i ricordi di otto anni di vita.

Oltre alla protagonista, nel cast figurano Omar Metwally, Jon Ecker, Amirah Vann, Anya Banerjee, Scott Wolf e Patrick Walker.

Sony Pictures Television ha acquisito i diritti internazionali del format nel 2020.