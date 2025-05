Doc, da stasera su Rai 1 il remake americano della serie con Luca Argentero: la trama, quante puntate sono

In attesa della quarta stagione del medical drama con Luca Argentero, da stasera su Rai 1 ci sarà Doc a fare compagnia al pubblico, ovvero il remake made in USA della fiction: ecco la trama e per quante settimane sarà in onda

Annunciato nel 2020, il remake americano di Doc - Nelle tue mani è finalmente pronto ad affrontare il giudizio del pubblico italiano. Stasera su Rai 1, infatti, in prima serata, va in onda la prima puntata di Doc, il medical drama già trasmesso negli USA sul canale FOX.

Certo, nonostante la versione a stelle e strisce sia ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni, una differenza fondalmentale con la serie originale italiana sarà certamente saltata all'occhio già dai promo trasmessi in TV: protagonista non è più il dottor Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) ma una donna, la dottoressa Amy Larsen, che ha il volto dell'attrice canadese Molly Parker.

Doc: la trama della serie remake

Locandina di Doc

Chi è Amy Larsen? Primario di Medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis, la dottoressa Larsen ha competenze professionali eccezionali ma è molto poco empatica coi pazienti: la perdita di un figlio qualche anno prima ha causato la fine del suo matrimonio e l'ha portata a concentrarsi solo sulla propria carriera, diventando una donna chiusa e scostante.

Un incidente d'auto le fa perdere la memoria: quando si sveglia dal coma non ricorda cosa è successo negli ultimi otto anni. L'amnesia le restituirà, tuttavia, anche un lato del proprio carattere, più umano e caloroso, che sembrava perduto per sempre.

Come Andrea Fanti, però, anche Amy dovrà ricostruire il suo presente, professionale e affettivo, e confrontarsi coi cambiamenti e anche le gravi perdite che aveva subito durante il lungo periodo che ha cancellato dai suoi ricordi.

Per quante puntate ci farà compagnia Doc?

Doc: una scena tratta dalla serie

La prima stagione di Doc, trasmessa da FOX all'inzio del 2025, è composta da 10 episodi totali che Rai 1 manderà in onda nel corso di cinque settimane. Il finale di stagione, salvo cambiamenti in palinsesto, dovrebbe andare in onda martedì 17 giugno.

Il medical drama americano sarà naturalmente disponibile anche in streaming, nella pagina dedicata all'interno del catalogo di RaiPlay.

E se la dottoressa Amy Larsen dovesse farvi sentire la nostalgia di Andrea Fanti, allora ricordate che sulla piattaforma gratuita della RAI sono disponibili le prime tre stagioni di Doc - Nelle tue mani.

La storia di Pierdante Piccioni, un successo in Italia come negli USA

Locandina di Doc - Nelle tue mani

La serie italiana con Luca Argentero, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ha riscosso un eccezionale successo tanto nel nostro Paese quanto all'estero, dove è stata venduta in oltre cento paesi.

E a testimoniarlo c'è il fatto che, cosa più unica che rara, può vantare un remake americano - realizzato da Sony Pictures Television. L'amuleto portafortuna? Sembra essere proprio la storia che le due serie ripercorrono, quella di Pierdante Piccioni, visto che anche l'americana Doc ha superato le attese del network, risultando il miglior debutto di una serie Fox negli ultimi 5 anni.

Non a caso, quindi, la Fox ha annunciato già a fine febbraio che ci sarà una seconda stagione di ben 22 episodi. E anche Doc - Nelle tue mani non si ferma: dopo tre cicli di episodi con ottimi dati d'ascolto, inizieranno a breve le riprese della quarta stagione con Luca Argentero, scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli.