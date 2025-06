Doc, stasera su Rai 1 nuovo appuntamento col remake americano: due casi complicati per Amy

Terzo appuntamento questa sera, martedì 3 giugno, con Doc-Usa 2025, l'adattamento a stelle e strisce della serie con Luca Argentero.

A partire dalle 21.30, la serie andrà in onda su Rai 1 con due nuovi episodi.

Ambientato nel Westside Hospital di Minneapolis, proprio come nella serie originale, la dottoressa Amy Larsen perde la memoria in seguito a un incidente stradale. Non ricordando niente degli ultimi otto anni di vita, Amy deve riniziare e confrontarsi con tutti i cambiamenti avvenuti nel periodo che la sua mente ha rimosso.

Anticipazioni episodi 3 giugno: due casi complicati per Amy

Nel primo episodio, la dottoressa Larsen affianca Sonya in un caso particolarmente delicato. Al centro dell'episodio c'è Leo, un ragazzo gravemente malato: Leo ha bisogno di donazioni di midollo, che è stato sempre prelevato dal fratello minore. Ma ora Leo non vuole più, perché conosce anche i gravi effetti collaterali che il fratello subisce a causa delle donazioni; la madre invece, terrorizzata all'idea di perdere il figlio, insiste affinché le donazioni vadano avanti.

Nel secondo episodio della serata, Katie si riavvicina a sua madre Amy e le chiede di andare a vivere con lei.

Intanto, in ospedale arriva una paziente affetta da una malattia molto rara: Chloe. La ragazza è affetta da insensibilità congenita al dolore e sta molto male: purtroppo però, proprio a causa della sua condizione, pur stando molto male non riesce a "sentire" i sintomi.

Il cast

Oltre a Molly Parker nel ruolo di Amy, primario di Medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis, fanno parte del cast Omar Metwally, Jon Ecker, Amirah Vann, Anya Banerjee, Scott Wolf e Patrick Walker.