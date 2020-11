Doc - Nelle tue mani, penultimo episodio stasera su Rai1: la trama

DOC - Nelle tue mani torna stasera su Rai1 alle 21:25 con il penultimo episodio. Come la scorsa settimana, anche la puntata odierna lascerà spazio, dopo le 22:30, ad AmaSanremo.

Tutti gli occhi, domani, saranno naturalmente puntati sugli ascolti e sull'indice di gradimento social, vista la velata polemica nata a distanza tra Beppe Fiorello e il protagonista di Doc, Luca Argentero.

Ironia della sorte, l'episodio 15 si intitola "Veleni" e la sua trama ci informa che Andrea si trova nell'occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell'amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore.

Autorevole. Sicuro. Impeccabile. Lo vorremmo sempre così il medico che ci cura. Ma cosa succede se sotto il camice bianco che indossa c'è un uomo che come i suoi malati lotta con il proprio dolore, i propri limiti e le proprie insicurezze? Questo medico è Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, protagonista di Doc - Nelle tue mani, che trae ispirazione da un medico e da una storia assolutamente reali e incredibili. Ad affiancare Argentero, nel medical drama, la giovane e brillante Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell'incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato.