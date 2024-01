Doc - Nelle tue mani 3 domani 11 gennaio in prima serata su Rai 1: Clip esclusive per il web

Domani 11 gennaio in prima serata vanno in onda i primi episodi di Doc - Nelle tue mani 3: ecco tre clip in esclusiva per il web

Domani, 11 gennaio 2024, in prima serata, alle 21:20 su Rai 1 torna Doc - Nelle tue mani, con una terza stagione in cui il dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero, sarà in bilico tra passato e presente. Se nella prima stagione, Doc ha scoperto che il presente è diverso da quello che credeva e nella seconda ha lottato contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi cari, nella terza stagione sarà raccontata la sfida più dura per Andrea Fanti: fare i conti con un passato diverso da quello che gli hanno raccontato. Per poi ricominciare dall'unica cosa essenziale: curare i pazienti per curare sé stesso. Ecco tre clip in esclusiva per il Web della nuova stagione.

Doc - Nelle tue mani - Trama

Tra partenze e nuovi arrivi, nuove sfide attendono la squadra del Policlinico Ambrosiano di Milano, guidata dall'amatissimo dottor Andrea Fanti, che torna finalmente a rivestire il ruolo di primario mentre prova a recuperare quei ricordi che ormai tutti (o quasi) ritenevano perduti per sempre.

EPISODIO 1 - Risvegli

Indossato di nuovo il camice, Doc deve affrontare il suo primo giorno da primario. Nuove responsabilità da gestire senza mettere in secondo piano i pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa, che minaccia di chiudere il reparto.

Per fortuna Doc può sempre contare sulla sua squadra, anche se Giulia non ha ancora archiviato l'idea di lasciare il reparto e Riccardo viene messo in difficoltà dai tre nuovi specializzandi.

EPISODIO 2 - Lasciar andare

La notizia del nuovo ricordo di Doc scombussola gli equilibri del reparto: Agnese teme che recuperare la memoria possa destabilizzare la vita di Andrea, mentre Damiano è preoccupato per gli effetti che questa novità potrebbe avere su Giulia.

Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Interpreti e personaggi

Luca ArgenteroAndrea Fanti

Matilde Gioli è Giulia Giordano

Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna

Sara Lazzaro è Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri

Marco Rossetti è Damiano Cesconi

Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi

Giacomo Giorgio è Federico Lentini

Lin Wang è Elisa Wong

Clip in esclusiva per il Web

