D.N.A. - Decisamente Non Adatti, il film di Lillo e Greg da oggi on demand, ecco dove

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la divertente commedia diretta e interpretata da Lillo e Greg disponibile da oggi on demand grazie a Vision Distribution e Lucky Red.

D.N.A. (Decisamente Non Adatti): Lillo sul set

Esperimenti scientifici e disastri: l'atteso esordio alla regia di Lillo & Greg, D.N.A. (Decisamente Non Adatti), è disponibile dal 30 aprile on demand grazie a Vision Distribution e Lucky Red, nell'ambito della campagna #iorestoacasa, sulle piattaforme Sky Prima Fila Premiere, TimVision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten Tv.

La divertente commedia D.N.A. (Decisamente Non Adatti) ispirata in parte a Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson (romanzo già riadattato in chiave comica in passato) è la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Uno è un brillante scienziato, l'altro è un bulletto di periferia: due vite diverse, eppure nessuno dei due, per motivi diversi, è felice. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del DNA dagli effetti nefasti, vedremo come i due amici si confronteranno con le loro nuove esistenze e a quali guai andranno incontro.

Interpretato da Lillo & Greg, che si sono messi alla prova come registi, e Anna Foglietta, e scritto da Edoardo Falcone, Claudio Gregori (Greg), Lillo Petrolo (Lillo), D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution. Nel cast della commedia ritroviamo altri personaggi comici tra cui Gianni Fantoni e Marco Mazzocca.

L'arrivo on demand del film D.N.A. (Decisamente Non Adatti) avviene proprio nel giorno in cui il film avrebbe dovuto debuttare nelle sale, permettendo così agli spettatori di non attendere ulteriormente per assistere al divertente racconto.