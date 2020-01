Disney+: Il dottor Dolittle, Mamma, ho perso l'aereo e altri film sono scomparsi dal servizio

Con l'inizio del nuovo anno, Il dottor Dolittle, Mamma, ho perso l'aereo, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e altri film sono scomparsi dal servizio streaming Disney+ senza avviso.

Gli utenti desiderosi di rivedere cult come Mamma, ho perso l'aereo, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York e I ragazzi vincenti si sono accorti con loro grande sorpresa che i titoli non sono più disponibili su Disney+. Finora Disney non ha rilasciato alcun commento sulla misteriosa scomparsa.

Mentre compagnie come HBO e Netflix diffondono bollettini mensili con cui aggiornano gli utenti dei nuovi acquisiti e delle uscite dai loro servizi streaming, Disney ha solo messo in luce i nuovi titoli in arrivo, ma non quelli che sono stati tolti dal catalogo. La ragione della scomparsa di alcuni film dal servizio sarebbe dovuta a problemi con i diritti di sfruttamento, questi titoli potrebbero fare ritorno permanentemente dopo la scadenza dei vari contratti di sfruttamento da parte di terzi.

In un comunicato dello scorso novembre, Disney+ aveva chiarito che "non ci sarà una rotazione mensile dei titoli. Con Disney Plus, i classici amati della Disney Vault, inclusi Biancaneve e i sette nani, Pinocchio, Cenerentola, Il Libro della giungla, La Sirenetta e Il Re Leone, avranno una dimora permanente nel servizio streaming e saranno disponibili dal primo giorno di lancio."

La permanenza dei classici Disney su Disney+ è dunque garantita, ma lo stesso non si può dire per le centinaia di titoli disponibili sulla piattaforma. Ci sono film che sono già destinati a lasciare Disney+, a partire dal 2026 titoli come Black Panther faranno ritorno a Netflix, dove si trovavano prima del lancio di Disney+. Alcuni utenti hanno, infatti notato che alcuni titoli hanno date di scadenza nascoste che indicherebbero la scadenza di accordi commerciali sul loro utilizzo. Il tutto anche se Disney possiede tutti questi titoli su Disney+.

