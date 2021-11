Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo, il nuovo trailer del reboot in arrivo su Disney+

Il nuovo trailer di Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo fornisce nuove anticipazioni sul reboot in arrivo su Disney+ il 12 novembre.

I profili svelato il nuovo trailer di Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo, reboot di Mamma, ho perso l'aereo in arrivo su Disney+ il 12 novembre, in occasione del Disney+ Day.

Nel trailer di Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo si vede Max Mercer, un bambino dispettoso e pieno di risorse, che viene lasciato a casa dalla sua famiglia mentre il padre, la madre e lo zio sono a Tokyo per le vacanze. Una coppia sposata mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer e tocca proprio a Max proteggerla dagli intrusi. Sebbene il trailer si concentri principalmente sulle torture a cui Max sottoporrà la coppia di scagnozzi, ci sono alcuni momenti che mostrano ciò che il resto del film ha da offrire. Kenan Thompson si presenta nei panni di un personaggio di nome Gavin, e il personaggio di Timothy Simons, Hunter, viene mostrato brevemente mentre lancia una palla di neve a Jeff prima di ridere di lui. Un personaggio assente nel primo trailer è Buzz McCallister (Devin Ratray), il fratello maggiore di Kevin McCallister che tornerà come agente di polizia in questo film.

Mamma, ho perso l'aereo: la teoria surreale su Kevin e Saw l'enigmista

La regia del progetto è di Dan Mazer, mentre la sceneggiatura è firmata da Mikey Day & Streeter Seidell, la storia è di Mikey Day & Streeter Seidell e John Hughes (Mamma, ho perso l'aereo), basata su una sceneggiatura di John Hughes. Hutch Parker e Dan Wilson sono i produttori, mentre Jeremiah Samuels è l'executive producer.

Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo vede Archie Yates nei panni di Max Mercer e ha tra i propri interpreti anche Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, Chris Parnell.