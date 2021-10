Disney+ Day: lo sneak peek anticipa il programma dell'evento del 12 novembre

Nuove anticipazioni sugli eventi del Disney+ Day, evento per gli abbonati previsto per il 12 novembre, nello sneak peek video.

Disney ha diffuso uno sneak peek del Disney+ Day inaugurale, evento globale in streaming che si terrà il 12 novembre e celebrerà il secondo anniversario del servizio con anteprime esclusive di Disney, Pixar, Marvel e altri. Venerdì 12 novembre The Walt Disney Company presenterà in anteprima le nuove uscite sulla piattaforma e rivelerà i nuovi contenuti in arrivo sul servizio con una presentazione speciale. Gli abbonati potranno godere di tutte le novità di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic - tra cui il film d'azione-avventura con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, Jungle Cruise, e il cinecomic Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Il CEO di Disney Bob Chapek ha descritto il Disney+ Day come una "celebrazione su larga scala dei nostri abbonati in tutta l'azienda", che ha lanciato il suo servizio di streaming con prodotti originali di successo come le serie The Mandalorian e High School Musical: The Musical - The Series.

Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Indiana Jones 5: nuove date di uscita

I nuovi contenuti in arrivo su Disney+ il 12 novembre includono: