Disney annuncia una nuova data di uscita per Dog Stars, Gatto e Finché morte non ci separi 2

Lo studio ha modificato i progetti per la distribuzione di alcuni suoi titoli in arrivo nel 2026 e nel 2027, ecco i dettagli.

Disney ha annunciato alcuni cambiamenti al proprio calendario delle uscite nei cinema del 2026 e 2027. Tra i titoli che hanno subito degli slittamenti ci sono anche Dog Stars - Guidati dalle stelle e il film animato Gatto, il nuovo progetto targato Pixar.

I cambiamenti annunciati

Il nuovo thriller diretto dal regista Ridley Scott con star Jacob Elordi (prossimamente star anche di Cime Tempestose accanto a Margot Robbie) doveva debuttare il 27 marzo. Disney ha ora posticipato la distribuzione al 28 agosto. Al suo posto è stato quindi programmato Finché morte non ci separi 2, il sequel dell'horror il cui arrivo nei cinema era stato inizialmente previsto per il 10 aprile.

Gatto, il nuovo lungometraggio originale della Pixar, è passato infine da un debutto previsto per il 17 giugno 2027 a quello programmato per il 5 marzo 2027.

I dettagli dei tre film

Il film Dog Stars - Guidati dalle stelle, prodotto 20th Century, racconta la storia di un pilota di aerei di linea che vive in una base aerea abbandonata con il suo cane dopo una devastante pandemia. Un segnale radio ricevuto a sorpresa dal suo vecchio Cessna riaccende però le speranze di un futuro migliore.

La sceneggiatura è stata firmata da Mark L. Smith adattando l'omonimo romanzo scritto da Peter Heller nel 2012.

Il sequel di Finché morte non ci separi può contare sul ritorno nel cast della protagonista Samara Weaving. Nel cast ci saranno inoltre Elijah Wood e Sarah Michelle Gellar. Alla regia sono stati impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Giller, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Busick e R. Christopher Murphy.

Gatto ha invece la regia di Enrico Casarosa, che aveva già firmato l'apprezzato Luca. Al centro della trama ci sarà Nero, un gatto che odia l'acqua nonostante viva a Venezia. Il protagonista stringe poi amicizia con Maya, una solitaria musicista di strada.