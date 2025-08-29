Finché morte non ci separi 2: Elijah Wood svela quando sarà ambientato il sequel

Finché morte non ci separi 2 arriverà nelle sale americane il 10 aprile 2026 e l'attore Elijah Wood ha ora condiviso qualche spoiler del sequel tanto atteso dai fan del cinema horror.

L'attore, in una nuova intervista, ha infatti parlato delle tematiche al centro della trama e della dimensione temporale in cui si svolgeranno gli eventi.

Le anticipazioni su Finché morte non ci separi 2

Elijah Wood, parlando di Ready or Not 2: Here I Come, ha raccontato a Bloody Disgusting che è un grande fan di Radio Silence, il collettivo di registi che ha diretto il primo film. L'attore ha sottolineato: "Amo i loro film, amo Finché morte non ci separi. Penso che sia davvero incredibile".

L'ex star della saga Il Signore degli Anelli ha inoltre lodato gli interpreti dell'horror: "Amo Samara Weaving in quel film. Amo il cast di quel film e gli elementi legati alla mitologia che si ottengono durante la visione".

Wood, accennando al sequel, ha quindi dichiarato: "Ciò che amo di questo sequel è che approfondisce realmente quella mitologia, quindi non vedo l'ora che le persone lo vedano".

L'attore ha poi condiviso un piccolo spoiler: "Si svolge quasi immediatamente dopo la fine del primo film e arricchisce tutto quello che amate dell'originale".

Il cast del sequel

Nel cast di Ready or Not 2 ci saranno inoltre Kathryn Newton, Kevin Durand, Sarah Michelle Gellar, Olivia Cheng, David Cronenberg, Shawn Hatosy, e Néstor Carbonell. Samara Weaving, nel film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, riprenderà il ruolo di Grace. La sceneggiatura è firmata da Guy Busick e R. Christopher Murphy.

Il primo film ha incassato 57 milioni di dollari ai box office a fronte di un budget di soli 6 milioni. Al centro della trama di Finché morte non ci separi c'era Grace che accetta di sposare il ricco Alex Le Domas nella tenuta della famiglia dell'uomo. La giovane non può tuttavia aspettarsi quello che accadrà durante la prima nozze di nozze quando il marito e i suoceri la coinvolgono in un gioco potenzialmente mortale. Grace dovrà quindi lottare per sopravvivere e cambiare definitivamente le regole del gioco.