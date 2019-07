"Su Disney + avrete l'imbarazzo della scelta" promette Kevin Feige

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios

Il Marvel Cinematic Universe su Disney +, piattaforma che si concretizzerà non solo nella presenza dei vari film che, da Iron Man ad Avengers: Endegame, compongono una parte importante di tutto il progetto, ma anche per la presenza di quattro nuove serie che faranno da ponte tra la Fase 3 e 4 del MCU, create appositamente per il nuovo canale streaming della casa di Cupertino. Protagonisti saranno Wanda, Visione, Falcon nelle nuove vesti di Captain America insieme al Soldato d'inverno, Loki e Occhio di Falco.

Si conoscono ancora pochi dettagli delle serie anche se Kevin Feige promette che ci saranno delle sorprese. Wanda/Vision avrà addirittura un approccio sperimentale tanto che i fan ipotizzano da tempo che possano esserci elementi della miniserie a fumetti The Vision di Tom King ad esempio. "WandaVision sarà diversa da tutto ciò che abbiamo fatto finora, e sono entusiasta all'idea di poterne parlare. Così come lo sono nel vedere nuovamente Daniel Bruhl nei panni di Zemo, che potrà spendere altro tempo in compagnia degli amati protagonisti di Falcon and Winter Soldier. Vedremo anche il ritorno di Loki - insomma ci sarà l'imbarazzo della scelta, grazie al lavoro svolto dal team dei Marvel Studios, che ha realizzato il tutto con la speranza di soddisfare i fan e farlo in modi che non si aspettano assolutamente". Il calendario delle uscite è serratissimo: The Falcon e Winter Soldier è prevista per l'autunno del 2020, WandaVision per la primavera dell'anno successivo in contemporanea con Loki, mentre Hawkeye per la fine del 2021.

Disney+: Loki, WandaVision, Hawkeye e le altre serie Marvel in arrivo

Per la Casa delle Idee si tratta di un impegno imponente, tenendo conto che nello stesso periodo sono in programma anche i vari lungometraggi che andranno a comporre la nuova era dei cinecomic nati dalla fantasia del mai dimenticato Stan Lee: Black Widow (gennaio 2020), Gli Eterni (Novembre 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Maggio 2021), What If? (estate 2021) e Thor: Love and Thunder (Novembre 2021).