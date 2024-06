Disney+: i film e le serie tv in arrivo in streaming a luglio 2024

Tutte le novità in arrivo in streaming nel mese di luglio sulla piattaforma digitale, tra cui l'atteso quarto capitolo della saga di Descendants.

Il luglio 2024 della piattaforma di streaming Disney+ è all'insegna del ritorno della saga di Descendants, ma non mancheranno molte altre proposte per la gioia degli spettatori di tutte le età.

Andiamo alla scoperta delle uscite in arrivo nelle prossime settimane estive.

Descendants: L'ascesa di Red L'appuntamento per i fan della saga ispirata ai cattivi della Disney è stato fissato al 12 luglio, giorno in cui arriverà sugli schermi Descendants: L'Ascesa di Red.

Il film mostrerà cosa accade quando Uma, ora diventata preside di Auradon, invita a scuola un'altra Villain Kid, ovvero Red, la figlia ribelle della Regina di Cuori di Wonderland. La Regina di Cuori prova rancore nei confronti di Auradon, soprattutto di Cenerentola e coglie l'occasione per vendicarsi, organizzando un colpo di stato contro Auradon. Sua figlia Red deve quindi unire le forze con Chloe, la figlia perfezionista di Cenerentola, per viaggiare indietro nel tempo e cercare di annullare l'evento traumatico che ha portato la giovane Regina di Cuori verso la malvagità.

Per festeggiare l'arrivo del quarto capitolo della saga, su Disney+ arriveranno il 12 luglio i precedenti tre film in versione Sing-along.

Under the bridge

Tra le proposte delle serie tv il primo titolo da non perdere è, dal 10 luglio, Under the Bridge, con star Riley Keough e Lily Gladstone.

Il progetto si basa sul libro scritto da Rebecca Godfrey e racconta quanto accaduto nel 1997 alla quattordicenne Reena Virk (Vritika Gupta), andata a una festa di amici e mai tornata a casa. La storia viene raccontata dalla prospettiva di Rebecca Godfrey e di una poliziotta, alle prese con le ragazze accusate di omicidio.

Futurama e Bluey

Il 29 luglio arriverà in streaming la dodicesima stagione di Futurama, la serie animata sulla vita di Philip Fry (Billy West), un fattorino della pizza venticinquenne che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si risveglia 1.000 anni dopo con una nuova vita e un nuovo e "diversificato" gruppo di amici, tra cui Leela (Katey Sagal), un'aliena con un occhio solo tosta ma adorabile, e Bender, un robot con caratteristiche e difetti umani.

Il ritorno di Futurama

Tutta la famiglia sarà felice di vedere, dal 3 luglio, i primi 7 episodi di Bluey Minisodes, della durata di 1-3 minuti e scritti dal creatore Joe Brumm. I cortometraggi mettono in luce i momenti divertenti e dolci di Bluey e Bingo, con interazioni e giochi che esplorano ulteriormente i personaggi e il mondo di Bluey.

Futurama 11, la produttrice Claudia Katz: "Il segreto per sopravvivere a più cancellazioni? Altri lavori"

I finali di stagione e le nuove serie

Sugli schermi della piattaforma di streaming sono in arrivo anche numerosi finali di stagione:

Il primo capitolo della storia di Clipped si concluderà il 2 luglio

La stagione 7 di Station 19 si concluderà il 18 luglio

The Acolyte: La Seguace, nuova serie della saga di Star Wars, concluderà la storia delle gemelle interpretate da Amandla Stenberg il 17 luglio

L'episodio finale della stagione 5 del reality The Kardashians sarà disponibile dal 25 luglio

La stagione 20 di Grey's Anatomy si concluderà l'11 luglio

Tracker saluterà per ora i suoi fan il 10 luglio

Dal 24 luglio sarà disponibile su Disney+ il finale della terza stagione di Welcome to Wrexham

Tra le nuove proposte per quanto riguarda le serie ci sono la seconda stagione di Non sono ancora morta, disponibile dal 3 luglio, e la diciannovesima stagione di American Dad, in arrivo sempre il 3 luglio.