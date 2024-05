Descendants: L'Ascesa di Red, la Regina di Cuori fa un colpo di stato nel trailer del film Disney+

Disney+ ha condiviso il trailer del nuovo film originale Descendents: L'Ascesa di Red, in arrivo il 12 luglio in streaming.

Il 12 luglio, in esclusiva su Disney+, arriverà il film originale Descendants: L'Ascesa di Red, di cui è stato condiviso un nuovo trailer ricco di anticipazioni sulla storia delle protagoniste.

Online è stato inoltre svelato un poster inedito che ritrae le giovani attrici coinvolte nel nuovo capitolo del franchise.

Cosa racconterà il film

Il film Descendants: L'Ascesa di Red mostrerà quello che accade quando l'ex ragazzina cattiva Uma, ora che è diventata preside della Auradon Prep, decide di invitare a scuola un'altra VK: Red, ovvero la figlia ribella della Regina di Cuori del Paese delle Meraviglie.

La malvagia sovrana compie però un colpo di stato contro Auradon, obbligando Red e Chloe, figlia di Cenerentola, a compiere un viaggio nel tempo per provare a cambiare il passato, impedendo che la madre della prima diventi cattiva.

Gli interpreti

Nel cast del film ci sono Brandy, Rita Ora, Kylie Cantrall, Malia Baker, China Anne McClain, Jeremy Swift, Dara Reneé, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley, Paolo Montalban, Melanie Paxson, Leonardo Nam, Joshua Colley e Peder Lindell. Il nuovo capitolo della saga di Descendants proporrà sette nuove canzoni originali, oltre a riproporre il successo di Descendants 2, "What's My Name" e "So This is Love" dal classico animato Cenerentola. La colonna sonora è firmata da Torin Borrowdale, mentre Ashley Wallen ha curato la coreografia dei numeri musicali.

La colonna sonora di Descendants: L'ascesa di Red uscirà il 12 luglio.

La sceneggiatura è firmata da Dan Frey e Russell Sommer, mentre la regia è di Jennifer Phang.