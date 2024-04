Descendants: The Rise of Red, il trailer e il poster svelano la protagonista del nuovo sequel

Il 12 luglio arriverà su Disney+ il nuovo film della saga di Descendants, intitolato The Rise of Red, di cui sono stati diffusi il trailer e il poster.

Al centro della trama ci sarà infatti una nuova studentessa che causerà non pochi problemi nel magico mondo dei figli dei buoni e dei cattivi.

Cosa racconterà il nuovo film

Il video di Descendants: The Rise of Red svela infatti che la scuola avrà Uma come preside e tra gli studenti arriverà Red, interpretata da Kylie Cantrall, principessa di un regno ostile legato alla storia di Alice nel paese delle Meraviglie.

Red è infatti la figlia ribelle della Regina di Cuori, mentre Chloe è la figlia perfezionista di Cenerentola.

Quando la Regina di Cuori tenta un colpo di stato contro Auradon, Red e Chloe devono mettere da parte le loro differenze e unire le forze. Le due giovani compiono un viaggio nel passato per evitare un evento traumatico alla base del percorso da villain della madre di Red.

Il cast del progetto

Nel cast ci sono Malia Baker nel ruolo di Chloe, Brandy nei panni di Cenerentola, Rita Ora che è la Regina di Cuori, Dara Renée nei panni di Uliana, Ruby Rose Turner che è Bridget/La regina di cuori da giovane, Morgan Dudley nel ruolo di Ella/Cenerentola da giovane, Joshua Colley che interpreta Uncino da giovane, Peder Lindell nel ruolo di Morgie, Grace Narducci come Fay/Fata madrina da giovane, Jeremy Swift che interpreta Merlino, Paolo Montalban che è il Re, Leonardo Nam che ha il ruolo del Cappellaio, China Anne McClain che riprende la parte di Uma, e Melanie Paxson che è la Fata Madrina.

Alla regia del film c'è Jennifer Phang.