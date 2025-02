Descendants 5: Disney annuncia i primi dettagli del prossimo film della saga

Disney ha annunciato che la saga di Descendants proseguirà con il capitolo numero 5 della storia e le protagoniste saranno Kyle Cantrall e Malia Baker.

Le due giovani attrici riprenderanno quindi i ruoli di Red e Chloe, le figlie della Regina di Cuori e di Cenerentola che sono già apparse nel recente film targato Disney Channel e Disney+.

Il cast del nuovo film della saga Disney

Nel cast di Descendants 5 si assisterà, oltre al coinvolgimento di Cantrall e Baker, inoltre al ritorno di Leonardo Nam nella parte del figlio del Cappellaio Matto. La storia sarà ambientata nel Paese delle Meraviglie, prevalentemente nel presente.

Tra i nuovi arrivi nel cast della saga fantasy-musical ci saranno poi Liamani Segura (High School Musical: The Musical: La Serie) nella parte di Pink, la sorella di Red; Brendon Tremblay (Altar) sarà invece Max Hatter, il secondo figlio del Cappellaio Matto; Alexandro Byrd (The Legend of Juan Jose Mundo) interpreterà Luis Madrigal, figlio di Luisa Madrigal; mentre Kiara Romero (Drowning) sarà Hazel Hook, figlia di Capitan Uncino.

Cosa racconterà Descendants 5

Gli eventi seguiranno quanto accaduto dopo il viaggio nel tempo compiuto da Red e Chloe in Descendants: L'Ascesa di Red per provare a impedire che la regina di Cuori diventi cattiva, scoprendo inoltre le conseguenze delle scelte prese dalle due giovani.

Alla regia del nuovo capitolo della saga ci sarà Kimmy Gatewood, mentre la sceneggiatura è firmata da Tamara Chestna, Dan Frey e Ru Sommer.

Emilio Dosal (Wicked) si occuperà delle coreografie dei numeri musicali.

Descendants: L'Ascesa di Red ha debuttato a luglio su Disney+ ed è diventato rapidamente il film originale più visto in streaming nella fascia di età 6-11.