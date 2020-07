Disney + al lavoro su un nuovo film a tema Halloween: Spooked

Disney+ sta preparando un film originale da aggiungere alla sua lista per Halloween, dal titolo chiaramente a tema: Spooked. Da quello che sappiamo, sarà una commedia soprannaturale.

I dettagli sulla trama, non sono ancora stati rivelati, ma è certo che la storia ruoterà a una notte di Halloween andata male: il solito "dolcetto o scherzetto" si rivelerà particolarmente magico e bizzarro per i protagonisti, quando inizieranno a trasformarsi nel costume che indossano.

I produttori saranno gli stessi del film di Aladdin, Dan Lin e Jonathan Eirich. Il regista irlandese Peter Foott è stato scelto per dirigere il film e riscrivere la sceneggiatura di Tyler Burton Smith, che era stato inizialmente ingaggiato.

Il film era partito originariamente dalla 20th Century Fox, ora assorbita dalla Disney e per questo verrà integrata sul suo canale streaming.

Non è ancora chiaro se questo film sia stato sviluppato e concepito come qualcosa da pubblicare su Disney+ esattamente per questo Halloween, se così non fosse, dovremmo aspettarcelo per il 2021.

Attualmente sul canale di Disney+ a tema Halloween sono disponibili Nightmare Before Christmas, La casa dei fantasmi e Frankenweenie. Sono anche disponibili alcuni dei film originali Disney Channel a tema Halloween, inclusi Il fantasma del Megaplex e Invito a cena con vampiro.

Hocus Pocus 2: Sarah Jessica Parker conferma il coinvolgimento del cast originale

Un altro importante titolo di Halloween sul canale streaming, è il classico Hocus Pocus e alcune fonti suggeriscono da diverso tempo che il tanto atteso sequel potrebbe arrivare proprio su Disney +. Le prime prove concrete del progetto, sono arrivate a marzo con la notizia che la Disney aveva assunto il regista Adam Shankman per dirigere Hocus Pocus 2 come film Disney+ originale.

Il nuovo film di Hocus Pocus punta a essere un sequel del film del 1993 piuttosto che un remake diretto. Gli stessi produttori puntano a ottenere le attrici originali del primo film per rifargli interpretare le proprie parti, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy.