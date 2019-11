Hocus Pocus 2: Sarah Jessica Parker conferma il coinvolgimento del cast originale

Hocus Pocus 2, il sequel prodotto per Disney+, potrà contare sulla presenza nel cast di Sarah Jessica Parker e delle altre protagoniste del cult.

Hocus Pocus 2, progetto in fase di sviluppo per Disney+, potrà contare sul ritorno del cast del film originale arrivato nelle sale nel 1993, come ha confermato l'attrice Sarah Jessica Parker.

La star, rispondendo alle domande dei fan su Instagram riguardanti il sequel del cult degli anni Novanta, ha infatti spiegato che lei, Bette Midler e Kathy Najimy saranno coinvolte nella produzione del secondo capitolo della magica storia di Hocus Pocus.

Il lungometraggio originale era stato diretto da Kenny Ortega (High School Musical) e mostrava le tre attrici nel ruolo delle streghe di Salem che ritornano in vita durante la notte di Halloween grazie a un teenager.

Hocus Pocus 2 sarà scritto da Jen D'Angelo (Workaholics) e dovrebbe coinvolgere Winifred, Sarah e Mary. Per ora, tuttavia, i dettagli riguardanti la storia che verrà che verrà raccontata sugli schermi.

