Disco Boy: Franz Rogowski nella prima clip del film di Giacomo Abbruzzese in concorso a Berlino 2023

Franz Rogowski si sottopone al durissimo addestramento della Legione straniera francese nella prima clip di Disco Boy, unico film italiano in concorso a Berlino 2023.

Svelata la prima clip di Disco Boy, unico film italiano in concorso a Berlino 2023, al via oggi. La pellicola, interpretata dall'attore tedesco Franz Rogowski, segna l'esordio alla regia dell'italiano Giacomo Abbruzzese. Girato in due continenti, il film vanta un cast internazionale e una colonna sonora dell'artista di musica elettronica Vitalic.

Disco Boy vede Franz Rogowski nei panni di Aleksei, che intraprende un difficile viaggio attraverso l'Europa e raggiunge Parigi per arruolarsi nella Legione straniera francese, un corpo militare altamente selettivo che consente a qualsiasi straniero, anche privo di documenti, di ottenere un passaporto francese. Nel delta del Niger, Jomo (Morr Ndiaye) combatte contro le compagnie petrolifere che minacciano la sopravvivenza del suo villaggio. Sua sorella Udoka (Laëtitia Ky), nel frattempo, sogna di scappare sapendo che qui tutto è già perduto. Oltre i confini, la vita e la morte, i loro destini si intrecceranno.

Disco Boy segna il debutto al lungometraggio di Giacomo Abbruzzese, che vive tra Parigi e Madrid e ha ottenuto una nomination ai Cesar con il suo documentario America nel 2022. Il film è prodotto da Lionel Massol e Pauline Seigland, e coprodotto da Giulia Achilli, Marco Alessi, André Logie, Gaëtan David, Maria Blicharska e Arno Moria.