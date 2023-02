Berlino 2023: torna l’Italian Pavilion, la casa italiana al Festival on site e online

Con il Festival di Berlino 2023, uno dei più importanti appuntamenti cinematografici e di mercato continentali, torna l'Italian Pavilion, lo spazio di incontro, condivisione, dibattito, che accoglie le delegazioni professionali, artistiche e tutti gli addetti dell'industria del cinema italiano presenti alla Berlinale.

Una Casa italiana al Festival organizzata e promossa da Cinecittà, Direzione generale Cinema e Audiovisivo, MiC, MAECI, ICE Agenzia, che come nelle ultime edizioni si presenta in una doppia veste on site, presso il Martin Gropius Bau - quartier generale dell'European Film Market, nello stand 03/C6 - e online su www.italianpavilion.it

Nel Pavilion del Martin Gropius Bau si terranno le consolidate attività di incontri business, convegni, accoglienza di produzioni, buyers, venditori internazionali, un network fondamentale dentro uno dei mercati cinematografici più attesi e vivaci del mondo. Su italianpavilion.it gli utenti troveranno le schede di presentazione delle aziende e delle Film Commissions presenti nell'European Film Market, l'agenda delle proiezioni dei film italiani alla Berlinale e al Mercato, e un servizio ad hoc di video giornalieri sulle attività del Pavilion e del Market con interviste e approfondimenti.

Oltre alle consuete attività che si terranno presso il Pavilion, nell'ambito di quelle dedicate all'internazionalizzazione, si svolgeranno una serie di appuntamenti a cura dell'ufficio Progetti Speciali DGCA-MiC presso Cinecittà. Tra i partner consolidati che si avvicenderanno all'Italian Pavilion per definire nuove iniziative si avranno: CNC, Unifrance, BAM-Bogotà Audiovisual Market, Israel Cinema Project-Rabinovich Foundation e i direttori dei Centri per la cinematografia dei Paesi balcanici. Sono previsti gli incontri con il nuovo CEO del Film Development Council of the Philippines e, per riprendere le relazioni con i Paesi asiatici dopo la chiusura dovuta alla pandemia, con soggetti strategici come Unijapan, Kofic, TAICCA.