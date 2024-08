Disclaimer: Cate Blanchett nasconde un oscuro segreto nel teaser della serie di Alfonso Cuaron

Cate Blanchett proverà a fare di tutto per nascondere i suoi scandali passati nella serie limitata in 7 episodi Disclaimer - La vita perfetta, in arrivo su Apple TV+ a partire dall'11 ottobre, come rivela il primo teaser d'atmosfera.

Alfonso Cuarón ha scritto, diretto e prodotto il thriller psicologico basato sull'omonimo bestseller del 2015 di Renée Knight. La star di TÁR, nonché due volte vincitrice dell'Oscar, Cate Blanchett interpreta l'acclamata giornalista investigativa Catherine Ravenscroft (Blanchett), la cui reputazione viene messa in discussione dopo che un misterioso romanzo sembra conoscere e raccontare uno dei suoi segreti più oscuri.

La serie, prodotta da Esperanto Filmoj e Anonymous Content, debutterà su Apple TV+ l'11 ottobre con i primi due episodi, seguirà un episodio ogni venerdì fino al 15 novembre. Nel cast figurano anche Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e HoYeon Jung.

Alfonso Cuaron non sa fare serie tv

Per Disclaimer - La vita perfetta, il regista Alfonso Cuarón ha spiegato di aver lavorato come a un film lungo sette ore grazie al sostegno di Apple TV+, che ja compreso in pieno la natura del progetto. Il regista si è rivolto ai suoi collaboratori abituali, il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki e il produttore esecutivo Bruno Delbonnel, che ha prodotto coi colleghi Donald Sabourin, Carlos Morales oltre allo stesso Cuaron.

La lavorazione della serie, ambientata in parte in Versilia, a Viareggio e Pietrasanta, ha richiesto oltre 280 giorni di riprese e una produzione ingente. Cuaron non può che ringraziare pubblicamente Apple per la fiducia riposta in lui, dichiarando: "Sono stati davvero generosi quando ho detto che avrei potuto realizzare la serie solo come film. In una serie tradizionale giri cinque pagine al giorno, e a volte anche di più. Io ho girato una pagina al giorno, così le riprese sono state molto lunghe. Abbiamo lavorato con le restrizioni della pandemia e con gli attori che si ammalavano; abbiamo dovuto cambiare spesso il programma di riprese e tutto questo ha causato ritardi a ripetizione."

La colonna sonora della serie è composta da Finneas O'Connell, fratello e collaboratore di Billie Eilish e co-autore della title track No Time to Die e di Barbie.