James Bond: Alfonso Cuarón ha confermato che sarà lui a dirigere il prossimo film?

Nel corso di una recente masterclass a Parigi, Alfonso Cuarón potrebbe aver confermato di essere impegnato nelle trattative con Amazon MGM per dirigere il prossimo capitolo cinematografico di James Bond.

Il regista messicano ha sorpreso fan e addetti ai lavori con una frase che sembra qualcosa in più di una semplice apertura nei confronti della possibilità di dirigere 007.

La frase di Alfonso Cuarón sul prossimo film di James Bond

"C'è effettivamente questo progetto in discussione e ho il desiderio, se dovesse accadere, di rivisitare questa storia a modo mio" ha spiegato il cineasta.

Alfonso Cuarón sul set di Roma

Già il mese scorso, si vociferava che David Heyman, produttore di Bond, avrebbe già raggiunto l'accordo con il regista per dirigere il prossimo film, e diversi altri insider avrebbero confermato l'incontro tra Amazon e Cuarón, che avrebbe in serbo una nuova vision per il franchise.

La cessione dei diritti di 007 ad Amazon MGM

Dopo aver finalizzato l'accordo da un miliardo di dollari con Barbara Broccoli, Amazon MGM sta pensando al regista dopo aver assunto gli sceneggiatori.

Già ad inizio millennio fu offerta la regia di Bond ad Alfonso Cuarón, che decise di rifiutare quando venne a sapere che Broccoli e il suo team avrebbero girato loro separatamente le scene d'azione.

Il nome di Alfonso Cuarón sembra particolarmente coerente con il franchise, anche valutando il suo percorso, che l'ha visto protagonista dietro la macchina da presa in film d'azione come I figli degli uomini e una saga con una fanbase molto fedele come Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Cate Blanchett in una scena di Disclaimer

Attualmente, Cuarón ha terminato il lavoro nella serie Disclaimer per Apple TV ma è lontano dal mondo del cinema dal 2018, quando diresse il film Roma.