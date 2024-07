Borderlands, Cate Blanchett ha comprato una PlayStation 5 per prepararsi al ruolo

Nel corso di una recente intervista, Cate Blanchett ha rivelato di essersi immersa completamente nel mondo di Borderlands mentre si preparava al ruolo di Lilith nel prossimo adattamento cinematografico e che l'acquisto di una PlayStation 5 è stato il primo passo del suo processo di preparazione.

"Le richieste folli sono di solito le cose verso cui gravito, quelle che non avrei mai potuto concepire. Credo che ci sia stata anche una piccola follia generata dal Covid: passavo molto tempo in giardino e usavo la motosega un po' troppo liberamente. Mio marito mi ha detto: 'Questo film potrebbe salvarti la vita'", ha spiegato la Blanchett in una recente intervista a Empire.

"I miei pollici riescono a malapena a controllare un telefono, ma ho comprato una PS5 e ci abbiamo giocato. Volevo conoscere i limiti del gioco e ciò che i fan amavano del personaggio. Mi sono davvero immersa in quel mondo. Ho guardato i cosplayer e anche i tutorial di trucco su YouTube".

Borderlands: i protagonisti del film in una nuova foto

L'adattamento cinematografico dei videogiochi di Borderlands è stato sviluppato per oltre cinque anni dopo essere stato annunciato per la prima volta da Lionsgate nell'agosto 2015. Eli Roth ha firmato per la regia nel febbraio 2020. Tim Miller si è occupato invece delle riprese aggiuntive, in quanto Roth era occupato sul set di Thanksgiving.

Borderlands, Eli Roth: "Cate Blanchett è fantastica con in mano un lanciafiamme"

Appena il primo trailer di Borderlands è stato pubblicato online nel febbraio 2024, molti fan hanno notato che l'atmosfera e l'estetica del film erano simili a quelle della trilogia di Guardiani della Galassia di James Gunn. Roth ha recentemente discusso dei paragoni, ammettendo che "ci saranno delle somiglianze, qualunque cosa tu faccia, solo per la natura del soggetto". Tuttavia, il regista è sicuro che gli spettatori noteranno, dopo aver visto l'intero film, che Borderlands sarà molto "diverso" da Guardiani della Galassia.

Borderlands segue Lilith (Cate Blanchett), cacciatrice di tesori dal passato misterioso, che ritorna sul suo pianeta, Pandora, per cercare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez). La protagonista stringe un'inaspettata alleanza con uno strano team di emarginati composto da Roland (Kevin Hart), in passato un rispettato militare e ora alla ricerca disperata di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente che ama demolire le cose; Krieg (Florian Munteanu), il protettore di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata dalla grande esperienza; e Claptrap (Jack Black), un robot molto persistente. Gli improbabili eroi devono combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per ottenere un incredibile potere. Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più importante: per sostenersi a vicenda.