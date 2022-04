Dirty Dancing, Jennifer Grey e il rapporto con Patrick Swayze: "C'era tensione"

Nel corso di un'intervista con PEOPLE per il lancio promozionale del suo memoir (Out of the Corner sarà nelle librerie statunitensi a partire dal prossimo 3 maggio), Jennifer Grey ha parlato della sua carriera, del successo di Dirty Dancing e del difficile rapporto con Patrick Swayze.

A proposito del rapporto complesso con Patrick Swayze sul set di Dirty Dancing, Jennifer Grey ha rivelato: "Noi non eravamo proprio una coppia perfetta, un po' come Baby e John. E il fatto che dovessimo essere una coppia 'naturale' ha creato tensione. Il nostro essere costretti a stare insieme ha creato una sorta di sinergia, o come un attrito. In realtà ho appena avuto un pensiero su Patrick".

Jennifer Grey ha proseguito: "Sento che, se potessi dirgli qualcosa ora, gli direi: 'Mi dispiace tanto di non aver potuto apprezzare e godere di quello che eri, invece di desiderare che tu fossi più simile a quello che volevo che fossi'".

L'intervistatore, poi, ha chiesto a Jennifer Grey: "In quel periodo tutti volevano Patrick! Ma non tu. Come mai? Non era il tuo tipo?". L'attrice ha risposto: "Ho pensato a lungo cosa ci fosse di sbagliato in me. Voglio dire, non ero carente. Lui era sposato e molto innamorato di sua moglie. Qualsiasi cosa stesse facendo lui, io non ero... Beh, io ero molto impegnata con Matthew".