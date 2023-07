Dirty Dancing 2 e White Bird cambiano la propria data di uscita a causa degli scioperi a Hollywood

Lionsgate ha deciso di posticipare la data di uscita dei film Dirty Dancing 2 e White Bird, film spinoff di Wonder, a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

Il sequel di Dirty Dancing e White Bird: A Wonder Story hanno cambiato la propria data di uscita a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Lionsgate ha infatti deciso di modificare i piani relativi alla distribuzione dei due progetti.

I cambiamenti decisi dallo studio

Il film White Bird: A Wonder Story avrebbe dovuto debuttare nelle sale americane il 18 agosto e ora la sua uscita è stata posticipata agli ultimi tre mesi dell'anno.

Nel cast ci sono anche le attrici Helen Mirren e Gillian Anderson, star che lo studio ritiene essenziali per promuovere il progetto e far ottenere la visibilità necessaria al film.

Il film diretto da Marc Forster si basa sul libro scritto da R.J. Palacio e nel cast ci sarà Bryce Gheisar nel ruolo di Julian, espulso dopo il modo in cui trattava Auggie. Sua nonna decide quindi di condividere con il nipote la storia del suo passato durante gli anni dell'occupazione nazista della Francia, sperando che il suo racconto aiuti Julian a trovare un modo per trasformare la sua vita.

Il sequel di Dirty Dancing è invece stato posticipato dal 9 febbraio 2024 all'estate 2025. Il film è scritto da Elizabeth Chomko, Mikki Daughtry e Tobias Iaconis.

Nel cast ci sarà anche Jennifer Grey, che riprende il ruolo avuto nel primo film.