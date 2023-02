Dirty Dancing 2, Jennifer Grey tuona: "Lo faccio solo se onorerà la memoria di Patrick Swayze"

Jennifer Grey tornerà nel ruolo iconico di Baby in Dirty Dancing 2, sequel del film uscito nel 1987 e che ha segnato un pezzo importante di storia del cinema. Al suo fianco non ci sarà però Patrick Swayze, interprete di Johnny, scomparso nel 2009.

Proprio per questo motivo l'attrice ha ammesso di sentire un grande senso di responsabilità sulle spalle e di voler girare il sequel soltanto se sarà perfetto. "Al momento non possiamo dire nulla né fornire date. Quello che sto facendo è assicurarmi che tutto sia giusto e che il film onori la memoria di Patrick. Lo devo a lui e a tutti i fan che hanno un rapporto speciale con il primo film. Il sequel si farà, sono molto eccitata al riguardo, ma mi rifiuto di girare le mie scene a meno che non sia un qualcosa di perfetto, non ci sono mezze misure" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di Good Morning America.

Il sequel di Dirty Dancing era stato annunciato da Lionsgate al Cinemacon del 2022, ma da allora non sono state divulgate ulteriori informazioni. Nel nuovo film Baby avrà molti anni in più rispetto all'originale e tornerà al Resort di Kellerman con altri volti familiari di Dirty Dancing.