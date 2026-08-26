Digger: Tom Cruise è rimasto talmente dentro al suo personaggio che il cast dimenticava chi fosse

Tom Cruise si è immerso completamente nel ruolo di Digger Rockwell, tanto che Riz Ahmed ha raccontato di essersi quasi dimenticato di avere davanti il collega durante le riprese.

Tom Cruise è noto per la dedizione con cui affronta i suoi ruoli, ma per Digger sembra essersi spinto ancora più in là. Nel nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu, l'attore interpreta un potente magnate del petrolio coinvolto in una vicenda che lo porterà a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni. A raccontare quanto Cruise sia riuscito a entrare nei panni del personaggio è stato Riz Ahmed, che ha condiviso alcuni retroscena delle riprese, spiegando quanto fosse difficile separare Cruise da Digger una volta che l'attore aveva iniziato a lavorare sul personaggio.

Riz Ahmed si è quasi dimenticato di Tom Cruise

Ahmed ha raccontato a Empire che la trasformazione di Tom Cruise era stata così completa da modificare persino il modo in cui gli altri membri del cast percepivano l'attore sul set. "Mi ero quasi dimenticato di Tom. Perché Tom era Digger, era diventato Digger ed è rimasto dentro Digger."

Locandina di Digger

Secondo Ahmed, non si trattava soltanto di un atteggiamento mantenuto davanti alla macchina da presa. Cruise sembrava infatti aver costruito una vera e propria identità per Digger, al punto da rendere difficile distinguere l'attore dal personaggio durante la lavorazione.

Ahmed ha poi riflettuto sul cosiddetto metodo Stanislavskij e, più in generale, sul modo in cui gli interpreti possono finire per confondere i propri tratti personali con quelli del ruolo che stanno interpretando. "Qualunque cosa si dica sul metodo, che tu ci provi oppure no, i confini tra te stesso e un personaggio finiscono per sfumare. Devono farlo. È questo il processo, no?", ha spiegato l'attore.

La situazione è diventata anche un motivo di scherzo tra i membri del cast. Durante la cena organizzata alla fine delle riprese, Ahmed ha infatti salutato Cruise dicendogli che era un piacere incontrarlo, ma aggiungendo scherzosamente che avrebbe preferito avere lì il suo "amico Digger".

Come ha costruito Tom Cruise il personaggio di Digger?

Lo stesso Cruise ha descritto Digger come "un salto nell'ignoto", un ruolo che gli ha permesso di utilizzare tutto ciò che ha imparato durante oltre quattro decenni trascorsi a Hollywood.

Per aiutarlo a trovare la giusta chiave interpretativa, Iñárritu ha scelto anche un metodo particolare. Il regista ha letto personalmente la sceneggiatura ad alta voce davanti all'attore, così da permettergli di ascoltare il ritmo dei dialoghi e assimilare la storia in maniera diversa rispetto alla semplice lettura del copione.

Cruise ha inoltre lavorato su numerosi aspetti esteriori del personaggio. La voce, l'aspetto fisico, gli abiti e persino i movimenti sono stati modificati per dare a Digger una personalità precisa e immediatamente riconoscibile.

Il protagonista è un ricco magnate del petrolio le cui azioni finiscono per provocare un grave disastro ambientale. Quando le conseguenze delle sue decisioni diventano impossibili da ignorare, Digger si ritrova costretto ad affrontare la situazione e a cercare un modo per rimediare.

Nel cast del film, insieme a Tom Cruise e Riz Ahmed, figurano anche Jesse Plemons, Sandra Hüller, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Michael Stuhlbarg e John Goodman. Digger è atteso nelle sale cinematografiche il 2 ottobre 2026.