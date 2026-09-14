Digger con Tom Cruise sarà un musical? Smentita la teoria virale sul film

Per qualche giorno i fan hanno provato a leggere Digger sotto una luce completamente diversa: e se il nuovo film di Tom Cruise fosse in realtà un musical tenuto segreto dalla produzione?

Per chi aveva iniziato a cercare indizi musicali nei trailer, il mistero è risolto: Digger non è un "Cruisical". Resta però un film nel quale Tom Cruise interpreta un miliardario del petrolio convinto di poter rimediare a una catastrofe globale che, in qualche modo, ha contribuito lui stesso a creare.

Perché i fan pensavano che Digger fosse un musical

A far partire tutto è stato Jason Pargin, autore di John Dies at the End, che sui social ha lanciato quella che lui stesso ha definito una teoria del complotto particolarmente divertente. "La mia teoria preferita del momento è che Digger sia segretamente un musical e che stiano cercando disperatamente di nasconderlo nel marketing", ha scritto.

Da lì la teoria ha iniziato a circolare sempre di più. Alcuni spettatori hanno cominciato a riguardare trailer e materiali promozionali alla ricerca di dettagli apparentemente fuori posto.

Uno dei principali indizi individuati dai fan è una scena ambientata in tribunale. Nel filmato, il banco dei testimoni sembra trovarsi su una grande piattaforma rotante. Un elemento scenografico che, agli occhi di chi conosce il teatro musicale, ricordava alcune soluzioni utilizzate in spettacoli di Broadway come Hamilton e Hadestown.

Anche il modo in cui Tom Cruise affronta il personaggio ha contribuito a rendere la teoria ancora più divertente. L'attore aveva già raccontato di aver trascorso decenni a prepararsi per questo ruolo e, nei trailer, appare particolarmente sopra le righe.

La teoria ha avuto abbastanza successo da spingere alcuni fan a ribattezzare l'ipotetico film "Cruisical", ma la realtà è decisamente diversa. Secondo quanto riportato da Variety, fonti vicine alla produzione hanno confermato che FILM=/film/digger_65665/]Digger[/FILM] non è un musical e che nel film non sono nascosti improvvisi numeri di canto e ballo.

Il particolare della piattaforma rotante, quindi, non sarebbe l'indizio di una svolta segreta. E a ottobre il pubblico non si troverà davanti a Tom Cruise pronto a interrompere una scena per intonare una canzone. La vera sorpresa di Digger è comunque piuttosto difficile da definire come convenzionale.

Tom Cruise è un magnate del petrolio che vuole salvare il mondo

Nel nuovo film Cruise interpreta Digger Rockwell, un eccentrico e potentissimo magnate del petrolio. Il personaggio si ritrova al centro di una situazione paradossale: dopo aver contribuito a provocare una catastrofe globale, decide di dimostrare di essere proprio lui l'uomo capace di salvare l'umanità.

Il risultato è una commedia nera dalle atmosfere assurde e satiriche, diretta da Alejandro G. Iñárritu, quattro volte candidato all'Oscar e vincitore dell'Academy Award per Birdman e The Revenant.

La storia sembra quindi puntare sull'assurdità della situazione e sul personaggio di Tom Cruise, più che su qualsiasi sorpresa musicale nascosta. Nel cast ci sono anche Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons ed Emma D'Arcy.

La smentita della teoria lascia dunque spazio al film vero e proprio, che arriverà nelle sale statunitensi e in formato IMAX il 2 ottobre 2026.