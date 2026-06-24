Tom Cruise festeggia 46 anni di carriera con un primo sguardo a Digger di Alejandro G. Iñárritu

A 46 anni dal suo debutto cinematografico, Tom Cruise ha deciso di celebrare una carriera che attraversa generazioni, generi e trasformazioni sorprendenti con un video che ripercorre alcuni dei suoi ruoli più iconici.

Ci sono poche star che possono vantare un rapporto con il grande schermo paragonabile a quello di Tom Cruise. Sui social ha pubblicato un vero e proprio viaggio nella storia del cinema popolare degli ultimi decenni, culminando con una sorpresa: un antipasto di Digger di Alejandro G. Iñárritu.

Da Top Gun a Mission: Impossible, quasi mezzo secolo di cinema

Si passa dall'energia ribelle di Risky Business al fascino di Top Gun, dalle interpretazioni più drammatiche di Rain Man e Nato il quattro luglio fino alle imprese sempre più spettacolari della saga di Mission: Impossible.

Ad accompagnare le immagini c'è anche un messaggio rivolto direttamente agli spettatori. "Negli ultimi 46 anni ho avuto il privilegio di lavorare al fianco di artisti e troupe straordinarie per creare questi personaggi, queste storie e questi film per voi", ha scritto Tom Cruise. "Non vedo l'ora di incontrarvi al cinema".

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L'attore continua a essere uno dei più convinti sostenitori dell'esperienza in sala. Negli ultimi anni Cruise si è infatti trasformato in una sorta di ambasciatore del cinema tradizionale, promuovendo non solo i propri film ma anche quelli di altri registi, da Christopher Nolan a Ryan Coogler fino a Steven Spielberg.

Il video svela anche le prime immagini di Digger, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu

La vera sorpresa del filmato arriva però negli ultimi secondi. Il video si conclude infatti con un'anticipazione di Digger, il nuovo progetto diretto dal premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, regista di Birdman e The Revenant. E quello che si vede è probabilmente una delle trasformazioni più radicali mai affrontate da Cruise.

Tom Cruise in una scena d'azione

L'attore appare quasi irriconoscibile nei panni di Digger Rockwell, un magnate del petrolio dal fisico appesantito, con capelli bianchi diradati e un vistoso riporto. Sparito l'aspetto atletico a cui il pubblico è abituato, Cruise adotta anche un marcato accento del sud degli Stati Uniti per interpretare un personaggio molto lontano dagli eroi d'azione che hanno definito gran parte della sua carriera.

Secondo le prime informazioni diffuse da Warner Bros., la storia ruota attorno a una catastrofe ambientale che rischia di trasformarsi in una crisi globale dalle conseguenze devastanti. Rockwell sarebbe infatti coinvolto in un disastro ecologico capace di innescare addirittura una minaccia nucleare.

Nel film compare anche John Goodman nel ruolo di un presidente degli Stati Uniti gravemente malato che chiede al personaggio interpretato da Cruise di rimediare al caos provocato dalle sue azioni. Completano il cast attori di primo piano come Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg e Jesse Plemons.

Lo stesso studio definisce Digger una "commedia dalle proporzioni catastrofiche", suggerendo un mix di satira politica, umorismo nero e tensione internazionale. Per vedere qualcosa di più bisognerà attendere ancora poche settimane. Il primo trailer ufficiale verrà infatti pubblicato il 13 luglio, mentre l'uscita nelle sale è fissata per il 2 ottobre.

Se il breve assaggio mostrato da Cruise è indicativo del risultato finale, Digger potrebbe rappresentare una delle interpretazioni più insolite e imprevedibili dell'intera carriera della star hollywoodiana.