Tom Cruise irriconoscibile nel trailer di Digger, Iñárritu: "Madre Natura ama i figli di putt..a"

Dimenticate Ethan Hunt. In Digger, Tom Cruise sceglie una strada completamente diversa e si mette al servizio di uno dei personaggi più insoliti della sua carriera. Il primo trailer del nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu mostra infatti un attore quasi irriconoscibile, protagonista di una satira che mescola umorismo nero, disastro ambientale e critica al potere.

Tom Cruise cambia volto per interpretare il miliardario Digger Rockwell

Nel film Cruise veste i panni di Digger Rockwell, descritto come "l'uomo più potente del mondo". Il personaggio sfoggia capelli radi, un vistoso riporto, una corporatura appesantita e un marcato accento del Sud degli Stati Uniti, trasformazione resa possibile anche grazie a trucco e protesi.

La storia prende il via quando l'azienda guidata da Rockwell viene indicata come possibile responsabile di un grave incidente ambientale. Lo spostamento di un ghiacciaio in Groenlandia rischia infatti di innescare conseguenze imprevedibili, fino ad arrivare allo spettro di un conflitto nucleare. Nel trailer, però, il miliardario reagisce con un cinismo che definisce subito il tono del film. Di fronte all'allarme lanciato dai collaboratori, minimizza la situazione e liquida la questione con battute provocatorie, dimostrando di preoccuparsi molto di più del proprio anziano gatto che della crisi appena esplosa.

A chiedergli di rimediare ai danni è il presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, convinto che solo l'uomo che ha contribuito a creare il problema possa trovare una soluzione. Secondo quanto anticipa la sinossi ufficiale, Digger intraprende così una corsa contro il tempo nel tentativo di convincere il mondo di essere il salvatore dell'umanità prima che il disastro provochi conseguenze irreversibili.

Accanto a Cruise troviamo un cast di primo piano formato da Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde ed Emma D'Arcy.

Sette anni di preparazione e il primo incontro tra Cruise e Iñárritu

Digger segna la prima collaborazione tra Tom Cruise e Alejandro G. Iñárritu, regista premio Oscar per Birdman e Revenant - Redivivo, tornato a dirigere un film in lingua inglese dopo dieci anni.

Durante un evento organizzato da Warner Bros., Cruise ha raccontato che il progetto gli è stato proposto circa sette anni fa. Più che inviargli semplicemente una sceneggiatura, Iñárritu preferì leggerla personalmente insieme all'attore, illustrandogli nel dettaglio ogni sfumatura del protagonista. "Stavo ascoltando tutto quello che aveva in mente, così da capire davvero la sua visione e poter contribuire a costruirla insieme. È stata un'esperienza bellissima", ha spiegato Cruise.

L'attore ha ricordato anche quanto ammiri il cinema del regista messicano fin dagli esordi, raccontando di essere rimasto profondamente colpito da Amores perros già alla sua prima visione.

Anche Iñárritu ha inviato un messaggio registrato per presentare il trailer, spiegando che l'idea di Digger lo accompagna da circa dieci anni. "Non cercavo semplicemente una storia, ma il modo giusto per raccontarla. È un film assurdo, pericoloso e profondamente comico, perché la grande commedia nasce sempre dalla tragedia. Signore e signori, preparatevi, perché Madre Natura ama i figli di puttana."

Il regista ha poi spiegato perché abbia scelto proprio Cruise per il ruolo principale. "Mi chiedono spesso perché lui. Per me è come domandare a qualcuno perché beve acqua quando ha sete: perché è esattamente ciò di cui hai bisogno."

Prodotto da Legendary Pictures e girato nel Regno Unito con la fotografia di Emmanuel Lubezki in formato VistaVision, Digger arriverà nelle sale il 2 ottobre, proponendo uno dei ruoli più inaspettati e trasformisti della lunga carriera di Tom Cruise.