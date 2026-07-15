Digger, Tom Cruise svela come ha creato il look per diventare un folle magnate del petrolio

A 18 anni dal demenziale Tropic Thunder, Tom Cruise torna a sorprendere il pubblico con una delle trasformazioni più vistose della sua carriera. Nel nuovo film Digger, diretto da Alejandro González Iñárritu, la star di Mission: Impossible abbandona l'immagine dell'eroe atletico e impeccabile che lo accompagna da decenni per interpretare Digger Rockwell, un anziano magnate del petrolio decisamente sopra le righe.

Trucco prostetico, capelli radi, dentatura alterata, abiti appariscenti e un marcato accento del Sud degli Stati Uniti contribuiscono a rendere Cruise quasi irriconoscibile. Dietro questa metamorfosi, però, non c'è soltanto il desiderio di stupire: ogni elemento estetico è stato scelto per raccontare qualcosa del personaggio prima ancora che pronunci una battuta.

Tom Cruise e la trasformazione fisica per Digger

La silhouette di Tom Cruise in Digger

Durante un incontro negli studi Warner Bros. di Burbank, Tom Cruise ha spiegato che la creazione di un ruolo comincia per lui da un lungo periodo di osservazione. "Quando costruisco un personaggio, parto sempre dalla ricerca. Voglio capire chi è questa persona, da dove viene e come posso raccontarla attraverso il corpo", ha spiegato. Per l'attore, infatti, ogni dettaglio contribuisce a definire l'identità del personaggio.

Il corpo, in questo processo, diventa uno strumento narrativo. Postura, movimenti, costumi e trucco devono accompagnare il tono del film senza spingere la performance troppo verso la caricatura o, al contrario, renderla eccessivamente seria.

Cruise ha ricordato di aver seguito un metodo simile per personaggi molto diversi, dal produttore Les Grossman di Tropic Thunder al sicario di Collateral, passando per Intervista col vampiro e Risky Business. "Ogni personaggio ha una propria musica, un proprio ritmo. Non puoi applicare lo stesso approccio a ogni ruolo". Non esiste infatti una formula identica per ogni progetto: cambiano le inquadrature, le luci, i colori e soprattutto il ritmo interno dell'interpretazione.

Nel caso di Digger Rockwell, persino la tonalità degli stivali da cowboy e la forma dei pantaloncini sono entrate nella costruzione del ruolo. "A volte sono proprio i dettagli più piccoli a rivelare chi è una persona", ha spiegato. Elementi apparentemente marginali che, messi insieme, suggeriscono il gusto discutibile, la ricchezza e l'ego smisurato dell'uomo.

I denti finti, fondamentali per trovare la voce di Digger

Tom Cruise e Alejandro González Iñárritu

Tra gli elementi decisivi ci sono stati anche i denti prostetici. Indossarli avrebbe permesso a Cruise di modificare immediatamente la voce, l'espressione del volto e il modo di pronunciare le parole. È stato proprio in quel momento che l'attore avrebbe percepito pienamente l'energia irriverente del personaggio.

Fondamentale, in questa fase, è stato il confronto con Iñárritu. Il regista di Birdman e Revenant - Redivivo avrebbe aiutato Cruise a trovare l'equilibrio tra l'assurdità del protagonista e il lato più cupo della storia. L'attore si è preparato attraverso esercizi fisici, studio della voce e lavoro sul movimento, in modo da arrivare sul set pronto anche a sperimentare.

Digger segna un nuovo capitolo nella carriera di Tom Cruise

Il film rappresenta un passaggio importante per Tom Cruise: Digger Rockwell è il suo primo personaggio non appartenente a un franchise dai tempi di Barry Seal - Una storia americana, uscito nel 2017.

Dopo anni trascorsi tra sequel, acrobazie e missioni impossibili, l'attore sembra quindi pronto a mostrare un volto differente, più grottesco e imprevedibile. Digger arriverà nelle sale il 2 ottobre 2026 e potrebbe inaugurare una fase nuova della sua carriera.