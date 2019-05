Diego Maradona in anteprima per l'Italia al Biografilm Festival 2019

Dopo il passaggio a Cannes, Diego Maradona sarà in anteprima per l'Italia al Biografilm Festival 2019, a Bologna dal 7 al 17 giugno.

Diego Maradona del Premio Oscar Asif Kapadia, il docufilm su uno dei più geniali, amati e controversi campioni di tutti i tempi, sarà in anteprima italiana l'8 giugno a Biografilm Festival. Dopo la presentazione al Festival di Cannes e il Biografilm, il documentario arriverà nei cinema a settembre, distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group.

Diego Maradona: un primo piano di Diego Maradona nel documentario

Il direttore artistico di Biografilm - il festival cinematografico internazionale - Andrea Romeo dichiara "per il nostro Festival interamente dedicato alle biografie e ai racconti di vita non potevo perdere l'occasione di programmarlo. Per l'anteprima dell'8 giugno al Pop Up Cinema Medica Palace di Bologna fioccano già le richieste del pubblico da tutta Italia e ci aspettiamo il tutto esaurito".

Asif Kapadia, dopo il successo dei suoi SENNA (2010) e AMY (2015 - Premio Oscar 2016 per il miglior documentario), firma il nuovo attesissimo docu-film su uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, Diego Maradona, con interviste esclusive al Pibe de Oro, e immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore di filmati mai visti prima (qui trovate una clip tratta da Diego Maradona).

Diego Maradona: Maradona in un'immagine del documentario

Agli inizi degli anni Ottanta, non avendo mai vinto lo scudetto, la Società Sportiva Calcio Napoli viveva un periodo particolarmente difficile, vantando però una tifoseria senza eguali per passione e dimensioni. Poi, il 5 luglio 1984, Maradona arrivò al Napoli con un ingaggio record e per sette anni scatenò l'inferno. Il genio assoluto del calcio mondiale e la città più imprevedibile d'Europa si dimostrarono un connubio perfetto: Diego Maradona era stato benedetto sul campo e trattato come un Dio fuori di esso. Il carismatico argentino trascinò infatti il Napoli al suo primo scudetto. Era il 1987 e quello fu un evento epocale. Ma c'era un prezzo da pagare perché, finché fece miracoli in campo, a Diego fu concessa ogni cosa, ma quando la magia svanì, divenne prigioniero della stessa città.

Diego Maradona è una produzione On The Corner Films con un team pluripremiato: Asif Kapadia alla regia, James Gay-Rees come produttore, Chris King al montaggio, Antonio Pinto a firmare la colonna sonora. Il film vede tra i suoi produttori anche Paul Martin (Ronaldo). Il docu-film sarà distribuito in Italia in settembre da Nexo Digital e Leone Film Group.

I biglietti per l'anteprima dell'8 giugno saranno in vendita a partire da domani venerdì 17 alle ore 12.00 su biografilm.18tickets.it.