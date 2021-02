Die Hard, Charlize Theron interessata a una versione 'lesbica' della storia: "Sarebbe un'idea grandiosa"

Charlize Theron ha svelato di essere realmente interessata all'ipotesi che venga realizzata una versione lesbica di Die Hard, dopo aver commentato alcuni mesi fa online un tweet in cui si proponeva il progetto.

L'attrice ha accennato all'originale idea che era stata condivisa su Twitter durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ribadisce che sarebbe disposta a recitare nel potenziale film.

L'idea originale è nata da Francis Osis, che commentando l'arrivo sugli schermi di Happiest Season, aveva scritto: "Le commedie romantiche lesbiche d Natale sono fantastiche, ma quello che voglio realmente è un Die Hard in cui Charlize Theron dà spazio alla sua furia pur di salvare sua moglie". L'attrice aveva semplicemente scritto su Twitter "Dove firmo?".

L'attrice, intervistata dal magazine, ha approfondito la questione dichiarando: "Sì, penso sia un'idea grandiosa. Ed è per questo motivo che ho risposto su Twitter. Perchè ho semplicemente pensato che fosse semplicemente brillante. Ho pensato 'Questa persona deve iniziare a proporre il progetto. Si tratta di un'idea grandiosa'. E il fatto che al centro ci sarebbero due donne mi ha immediatamente conquistata".

Charlize è da tempo conosciuta per la sua bravura nell'interpretare film d'azione e tra i suoi progetti più recenti ci sono film come The Old Guard, Atomic Blonde e Mad Max: Fury Road.

Prossimamente l'attrice sarà impegnata sul set di The School for Good and Evil accanto a Kerry Washington, film che si basa sul romanzo fantasy scritto da Soman Chainani. Al centro della trama ci saranno le migliori amiche Sophie e Agatha, che vengono rapite e portate alla School for Good and Evil. Dopo che le loro sorti vengono invertite, la loro amicizia viene messa alla prova mentre cercano di tornare a casa. Kerry Washington interpreterà la professoressa Dovey e Charlize Theron avrà il ruolo di Lady Lesso, due figure importanti nel misterioso istituto dove si trovano le giovani.