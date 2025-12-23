James Cameron non ha dubbi sul miglior film d'azione di sempre: "A parte i miei, questo è il più bello"

Non solo Cameron ha definito il cult con Bruce Willis il film d'azione migliore di sempre, ma anche il miglior film di Natale di sempre, schierandosi quindi nel dibattito con coloro che pensano sia un film natalizio

Nel corso della sua ospitata al Late Show con Stephen Colbert, James Cameron ha risposto a una domanda molto spinosa, ovvero quale pensasse fosse il miglior film d'azione di sempre, essendo un esperto in materia.

Il regista non ci ha pensato nemmeno per un momento e conosceva già la sua risposta ancor prima che la domanda gli venisse posta, tirando in ballo uno degli action più celebri di sempre e vero e proprio prototipo per molti altri film simili che sarebbero arrivati dopo.

"Intendi oltre ai miei?", ha esordito Cameron con malcelata arroganza. "No, conosco già la risposta. È Die Hard. Giusto? Die Hard. È il miglior film con battute fulminanti, ha la miglior morte di un cattivo, è anche il miglior film natalizio".

Trappola di cristallo: Bruce Willis è John McClane

Die Hard è davvero un film natalizio?

Cameron è un maestro dell'azione, e non ha torto; avrebbe potuto facilmente scegliere uno dei suoi film, ma ha optato per il capolavoro d'azione di John McTiernan del 1988. Quel film ha stabilito lo standard per il perfetto film d'azione moderno. Ha generato numerosi cloni negli anni '90 e continua a farlo ancora oggi, nessuno dei quali ha raggiunto l'emozione dell'originale.

Da anni va avanti un dibattito tutto interno tra i fan se Die Hard sia oppure no un film natalizio. Se è ambientato a Natale e alla gente piace guardarlo durante le vacanze, chi siamo noi per rovinare il divertimento?

Il fattore "nuove visioni" entri davvero in gioco quando si parla dell'eredità di Die Hard. È davvero intelligente e realizzato con maestria. La narrazione, il ritmo e il modo in cui coinvolge gli spettatori sono ciò che ha spinto le persone a tornare a vedere questo film. È intrattenimento intelligente puro.

Trappola di cristallo: Bruce Willis è il protagonista del film

Macaulay Culkin la pensa diversamente da James Cameron

Rispondendo alla domanda se Trappola di cristallo sia un film natalizio, Macaulay Culkin ha dichiarato senza esitazioni: "No, non lo è! Non si discute!". L'attore ha proseguito sottolineando: "Si svolge nel periodo di Natale, ma funzionerebbe anche se fosse ambientato durante il Giorno di San Patrizio".

L'attore ha poi aggiunto: "Ma non si potrebbe fare Mamma, ho perso l'aereo nel Giorno della Memoria. Non funziona in quel modo". Culkin ha ironicamente concluso dicendo: "Sono attualmente il padrino del Natale. La mia opinione ha un certo peso in questa discussione".