Die Hard per Macaulay Culkin "non è un film di Natale": il pubblico fischia la star di Mamma ho perso l’aereo

Macaulay Culkin è stato bonariamente fischiato dal pubblico in sala per l'evento dedicato al 35° anniversario di Mamma, ho perso l'aereo, in merito alla sua opinione su Trappola di cristallo - Die Hard.

Considerato da anni un film natalizio, al centro di rewatch annuali proprio nel periodo intorno alle festività di Natale, secondo la star di Mamma, ho perso l'aereo il film in realtà non può considerarsi un cult di Natale.

I fischi a Macaulay Culkin per la sua opinione su Die Hard

Ospite della Long Beach Convention and Entertainment Center in California, Macaulay Culkin è stato interpellato in merito ai suoi film natalizi preferiti: "Un grande classico nella nostra famiglia quando ero piccolo era A Christmas Story, sicuramente era sempre in onda" ha detto Culkin "Un classico perduto o uno che la gente tende a dimenticare: S.O.S fantasmi però è fantastico. Sì, lo guardiamo sempre. Quelli sono i film che davvero spiccano".

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

L'attore ha proseguito: "Ce ne sono alcuni arrivati dopo. Elf è un film davvero bello, ma non sono cresciuto con Elf, quindi non ha quel fattore nostalgia. E inoltre, ok ragazzi davvero: Die Hard non è un film di Natale" ha esclamato la star.

L'ultima frase di Culkin ha suscitato fischi dal pubblico: "Lo so. Alcuni di voi vogliono picchiarmi, vi aspetto al carico merci, ma è solo un film ambientato a Natale. Se l'avessi ambientato a San Patrizio, sarebbe esattamente lo stesso film. Ma se ambienti Mamma, ho perso l'aereo a San Patrizio".

Perché Trappola di cristallo - Die Hard è considerato un film di Natale

In passato, la star di A Christmas Story Peter Billingsley, ha dichiarato di aver parlato con Jan de Bont, direttore della fotografia del film, che riuscì a convincere con una spiegazione: "Credo che ciò che lo convinse fu quando dissi: 'La relazione tra John McClane e sua moglie separata: sono a pezzi, ma alla fine imparano a perdonarsi. C'è speranza, c'è gioia, e andranno a trascorrere una splendida mattina di Natale con i loro figli'. Senza contare che ci sono canzoni natalizie, e la neve che cade. Secondo me è un film di Natale" ha aggiunto Billingsley.

Il regista John McTiernan nel 2020 disse: "Non avevamo intenzione di farne un film di Natale, ma la gioia che ne derivò è ciò che lo trasformò in un film di Natale".