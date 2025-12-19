Macaulay Culkin: "Die Hard non è un film di Natale! Non si discute!"

Macaulay Culkin, star di Mamma, ho perso l'aereo, è intervenuto nel dibattito che da anni cerca di stabilire se Die Hard - Trappola di cristallo sia un film natalizio oppure no.

L'attore non ha esitato a condividere la sua opinione durante un'intervista rilasciata a Mythical Kitchen, nonostante fosse consapevole che le sue parole potrebbero suscitare un po' di malumore.

L'opinione di Culkin

Rispondendo alla domanda se Trappola di cristallo sia un film natalizio, Macaulay Culkin ha dichiarato senza esitazioni: "No, non lo è! Non si discute!".

L'attore ha proseguito sottolineando: "Si svolge nel periodo di Natale, ma funzionerebbe anche se fosse ambientato durante il Giorno di San Patrizio".

Macaulay ha poi aggiunto: "Ma non si potrebbe fare Mamma, ho perso l'aereo nel Giorno della Memoria. Non funziona in quel modo".

Caulkin ha ironicamente concluso dicendo: "Sono attualmente il padrino del Natale. La mia opinione ha un certo peso in questa discussione".

Il dibattito riguardante la possibilità che Die Hard venga considerato un film di Natale anima gli appassionati di cinema da anni e, recentemente, anche Zooey Deschanel aveva sostenuto che si tratti del suo "film natalizio preferito" durante il podcast Call Her Daddy.

Un nuovo sequel di Mamma, ho perso l'aereo

Per ora non si è ancora giunti a una conclusione e, nell'attesa, Caulkin ha ammesso che non sarebbe del tutto contrario a riprendere la parte di Kevin McAllister in un sequel. L'attore ha spiegato: "Ho avuto questa idea che potrei essere vedovo o divorziato. Sto crescendo un figlio e occupandomi di tutto il resto. Sto lavorando davvero duramente e non sto prestando abbastanza attenzione a mio figlio e vengo poi chiuso fuori di casa e lui non mi lascia entrare... Ed è lui a mettere trappole e altre cose in giro".